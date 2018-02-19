Павел Северинец: Заряд Маршей рассерженных белорусов ждет своего времени

Павел Северинец: Заряд Маршей рассерженных белорусов ждет своего времени10
- 19.02.2018, 13:52
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Год назад люди обрели веру в свои силы и возможности.
Об этом Charter97.org заявил один из лидеров оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец, комментируя годовщину Маршей рассерженных белорусов:
- С одной стороны, протесты 2017 года были неожиданными, а с другой – вполне предсказуемыми.
Эти протесты показали, что терпение белорусского народа не безгранично и терпимость ко злу – не бесконечна.
Есть последняя капля, которая падает – и белорусский народ восстает. Именно после протестов 2017 года режим впервые за последние годы свою «открутил» назад абсурдную инициативу по собиранию налогов с безработных.
Марши рассерженных белорусов стали нашей общей победой. Белорусы за несколько месяцев поверили в то, что они могут что-то изменить в стране. И я думаю, что заряд бодрости тех маршей сохранился у людей и ждет своего времени. И когда это время придет, когда режим сделает фатальную ошибку и упадет последняя капля – белорусы будут знать, что делать.
- Может ли новый декрет о «тунеядцах» стать такой каплей?
- Подписав декрет №1, режим Лукашенко показал, что его насильственный характер не изменился. Но я думаю, что здесь нашла коса на камень.
Рано или поздно режиму придется заплатить за насилие над гражданами. Думаю, что люди выйдут снова. Возможно, это будет на сразу, а тогда, когда новый декрет коснется критической массы белорусов. В любом случае, возможен либо повтор событий 2017 года, либо что-то еще более мощное.
Потому что грань терпимости людей ко злу уже истончается. Белорусский народ приближается к линии протестного взрыва.
Несколько тысяч человек подходит к зданию правительства! pic.twitter.com/C48LwTeuvZ— Roman Protasevich (@pr0tez) 17 lutego 2017
Людей так много, что абсолютное большинство даже не помещается на пространстве перед министерством! pic.twitter.com/VBPLURcQWk— Roman Protasevich (@pr0tez) 17 lutego 2017