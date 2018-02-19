Павел Северинец: Заряд Маршей рассерженных белорусов ждет своего времени 10 19.02.2018, 13:52

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ФОТО: @PR0TEZ

Год назад люди обрели веру в свои силы и возможности.

Об этом Charter97.org заявил один из лидеров оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец, комментируя годовщину Маршей рассерженных белорусов:

- С одной стороны, протесты 2017 года были неожиданными, а с другой – вполне предсказуемыми.

Эти протесты показали, что терпение белорусского народа не безгранично и терпимость ко злу – не бесконечна.

Есть последняя капля, которая падает – и белорусский народ восстает. Именно после протестов 2017 года режим впервые за последние годы свою «открутил» назад абсурдную инициативу по собиранию налогов с безработных.

Марши рассерженных белорусов стали нашей общей победой. Белорусы за несколько месяцев поверили в то, что они могут что-то изменить в стране. И я думаю, что заряд бодрости тех маршей сохранился у людей и ждет своего времени. И когда это время придет, когда режим сделает фатальную ошибку и упадет последняя капля – белорусы будут знать, что делать.

- Может ли новый декрет о «тунеядцах» стать такой каплей?

- Подписав декрет №1, режим Лукашенко показал, что его насильственный характер не изменился. Но я думаю, что здесь нашла коса на камень.

Рано или поздно режиму придется заплатить за насилие над гражданами. Думаю, что люди выйдут снова. Возможно, это будет на сразу, а тогда, когда новый декрет коснется критической массы белорусов. В любом случае, возможен либо повтор событий 2017 года, либо что-то еще более мощное.

Потому что грань терпимости людей ко злу уже истончается. Белорусский народ приближается к линии протестного взрыва.