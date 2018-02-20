Глава Uber: Летающие такси станут популярны через 5-10 лет 1 20.02.2018, 13:06

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Новые транспортные средства станут доступным способом перевозки пассажиров.

Руководитель CEO Uber Дара Хосроушахи заявил, что летающие такси Uber появятсяся уже в ближайшие пять-десять лет, сообщает Reuters.

Глава американского приложения по заказу такси считает, что к этому времени летающие транспортные средства станут доступным способом перевозки пассажиров. Об этом Хосроушахи заявил во время выступления на форуме инвесторов в Токио. Это был его первый визит в Азию на посту руководителя Uber.

Для сервисов по заказу такси вроде Uber густонаселенная Япония представляется весьма доходным рынком, в связи с чем они пытаются убедить контролирующие органы смягчить действующие в отрасли такси требования.