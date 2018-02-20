Андрей Шарендо: Марш рассерженных белорусов произвел настоящий резонанс 20.02.2018, 13:23

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Андрей Шарендо

Фото: «Наша Ніва»

Подобных акций не было со времен «перестройки».

Об этом сайту Сharter97.org заявил активист гражданской кампании «Европейская Беларусь», брестский лидер Белорусского Национального Конгресса Андрей Шарендо, комментируя прошедшие год назад акции протеста против декрета №3:

- Марш рассерженных белорусов в Минске стал самой масштабной акцией протеста со времен «Плошчы-2010». Если мы говорим о регионах, то подобных акций не было со времен «перестройки», когда тысячи людей вышли на улицы городов с политическими и экономическими требованиями.

Сразу вспоминается главный лозунг протестов: «Нет декрету №3 - Лукашенко, уходи!» На смену экономическим лозунгам пришли политические. Люди требовали не просто отменить декрет, а кардинальных изменений в жизни страны.

Толчком для акций в регионах послужил Марш рассерженных белорусов в Минске. Хоть акция и была не такой многочисленной, но она произвела настоящий резонанс. Тогда видео с акции протеста просмотрели сотни тысяч человек.

- В прошлом году власти были вынуждены отменить декрет о «тунеядстве». Но 25 января Лукашенко подписал декрет №1, который мало чем отличается от предыдущего. Какой может быть реакция белорусов на подобные действия властей?

- Действительно, протестные акции прошли под лозунгом отмены декрета о «тунеядстве». Но то, что люди вышли на улицы означает, что народ доведен до полного отчаяния, а глупые декреты стали лишь катализатором протестов. Декрет № 1 еще не начал действовать, но люди его активно обсуждают. У белорусов нет денег, но государство пытается вытянуть последнюю копейку.

Дело даже не в деньгах, у людей хотят отобрать свободу. Ходят слухи о том, что «тунеядцев» будут отправлять в ЛТП, что безработные будут вынуждены платить по специальным тарифам за коммуналку.

Люди уже готовы протестовать против несправедливости, только ждут толчка. Но я надеюсь, что хорошим поводом заявить о своих требованиях станет акция посвященная 100-летию провозглашения независимости БНР.

Хоть это и национальный праздник, но в той ситуации, в которой находится Беларусь, нужно использовать каждую возможность, чтобы заявить о наших политических и экономических требованиях. Главное экономическое требование - проведение реформ и отмена всех антиконституционных декретов. Главное политическое требование - свободные и честные выборы.