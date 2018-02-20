Максим Винярский: Свободные люди могут воздействовать на многое 20.02.2018, 15:34

Максим Винярский

Фото: «Радыё Свабода»

Белорусы должны дать бой и декрету №1.

Об этом сайту Сharter97.org заявил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский, комментируя прошедшие год назад акции протеста против декрета №3:

- Я считаю, что Марши рассерженных белорусов стали испытанием достоинства

белорусов. Часть белорусского общества прошла этот экзамен на отлично.

Ведь позорный декрет не был введен в действие, более того, был фактически отменен. Отмена налога на «тунеядство» - достижение каждого участника протестов, независимо от того, где они проходили. Давление общества и выход людей на улицы городов сделали свое дело. Не надо забывать об этом и в будущем.

- На замену декрету №3 пришел декрет №1, который практически ничем не отличается от предыдущего. Николай Статкевич заявил, что если на акцию 25 марта выйдет много людей, власти не отважатся привести в действие обновленный налог на «тунеядство». Вы согласны с таким мнением?

- Дело в том, что согласно новому декрету, за каждым из белорусов придут по отдельности, чтобы взыскать деньги или накинуть ярмо на шею. Власти надеются, что при таком подходе люди не станут защищать друг друга. Одним поднимут цены на коммуналку, других - попытаются загнать в ЛТП. А суть одна: взять в заложники, сделать зависимыми тех граждан, которые еще не признают над собой «барский сапог». Согласятся ли белорусы возвращаться во времена крепостного права? Посмотрим.

Хочется отметить, что нынешний День Воли - большой праздник. Диктатора злит, что народ празднует по своему собственному желанию, а не по-разнарядке. Свободные люди, которые хотят отпраздновать 100-летие провозглашения Белорусской Народной Республики - могут воздействовать на многое.