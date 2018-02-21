За право выезда за границу придется платить 37 21.02.2018, 13:43

22,894

Документ будет стоить около 30 евро.

С 1 января 2019 года белорусы начнут получать ID-карты и биометрические паспорта.

ID-карта — это документ, удостоверяющий личность, который призван заменить наши нынешние паспорта. Выглядеть новое удостоверение личности будет подобно нынешним водительским правам. На ID-карте будут указаны идентификационные данные гражданина, также в нее будут вшиты контактный и бесконтактный чипы. В чипах будет содержаться электронная подпись владельца, его цифровое фото, данные о месте жительства, семейном положении и детях, а также отпечатки пальцев. В будущем ID-карту предполагают использовать и как банковскую карточку, пишет «Деловой Гомель».

Менять паспорт на ID-карту с начала января 2019 года необязательно. По планам в Беларуси в ходу будут и ID-карты, и старые паспорта до окончания сроков их действия. Стоимость замены паспорта будет такой же как и сейчас — одна базовая величина (в настоящее время 24,5 рубля). Детям до 14 лет, которые получают свое первое удостоверение личности, ID-карту сделают бесплатно.

Оформлять биометрический паспорт не обязательно, но без него нельзя будет выехать за границу. Загранпаспорт будет действительным в течение 10 лет, его получение будет стоить — порядка 30 евро.

Таким образом, спустя 11 лет белорусам вновь придется платить за возможность свободного выезда за границу. Напомним, что до 2008 года для пересечения белорусской границы в паспорте белоруса должна была стоять разрешительная запись, за получение которой нужно было заплатить государственную пошлину.