Ольга Николайчик: Я просто пошла за правдой (фильм-автопортрет) 28.02.2018, 10:05

Люди думают, что кто-то за них должен принять судьбоносное решение.

Известный кинорежиссер и правозащитница Ольга Николайчик сняла фильм-автопортрет для друзей под названием «Я жыву. Воля».

«Меня всегда удивляло, что люди думают, что кто-то за них должен принять судьбоносное решение, кто-то за них сделает выбор, кто-то за них выйдет на холод, пока они остаются в тепле, кто-то за них пожертвует своей свободой, здоровьем, жизнью, а они будут за этим наблюдать.

Я не считаю себя прекрасной и правильной. Я живая, много косяков в жизни наделала, и недостатков у меня много, и не такая я и красивая, и не такая героическая. Я обычная белорусская женщина 49 лет. Но 20 лет назад после фильма «Обыкновенный президент» Юрия Хащеватского, продюсером которого я была, моя судьба изменилась. Я сделала свой выбор. Я просто пошла за правдой и ни сколько об этом не жалею.

Сейчас перед белорусами стоит очень серьезный выбор — остаться в столетней совковой тюрьме или выйти 25 марта на День Воли, в день 100-летия Белорусской Народной Республики, которую объявили героические, мужественные, аристократичные духом, интеллектуальные, прекрасные белорусы — наши предки», - говорит в фильме Ольга Николайчик.