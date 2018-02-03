Cтартовала акция «Сэлфі незалежнасці» 3.02.2018, 23:04

Мероприятие посвящено скорому 100-летию провозглашения Белорусской Народной Республики.

25-го марта - годовщина провозглашения независимости Белорусского Народной Республики. В Беларуси в этот день празднуют День Воли. Правда, не на государственном уровне. В этом же году годовщина будет юбилейная. Сто лет провозглашения БНР уже сегодня начали праздновать общественные активисты и политики. Они начали акцию под названием «Сэлфі незалежнасці», пишет сайт телеканала «Белсат».

В акции приняли участие сопредседатель БХД Павел Северинец, лидер движения солидарности «Разам» Вячеслав Сивчик, а также координаторы гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель и Максим Винярский, общественная активистка Ольга Николайчик и другие.

«Сегодня от 50-го дома по проспекту Независимости мы начинаем акцию, мы просто подходим и фотографируемся на фоне домов соответствующих номеров по проспекту Независимости 18.00, каждый день до 25-го марта по проспекту Независимости, 50-й, 49-й, 49- й и так далее дома. 24-го марта мы делаем селфи на фоне площади Независимости, 18.00, так как это 18-й год», - рассказал Павел Северинец.

Планируется, что в следующих «Сэлфі незалежнасці» примут участие историки, поэты, писатели, политики.