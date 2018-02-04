Водитель купил в конфискате БМВ и стал пешеходом 18 4.02.2018, 8:59

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Фото: abw.by

Вместо регистрации в ГАИ забрали документы на авто.

Приобрести автомобиль в наше время несложно. Были бы деньги, а предложений хватает. В попытках заполучить что-нибудь по сносной цене и качеству автолюбители перебирают множество вариантов, от объявлений в интернете, поездок по знакомым и родственникам, продающим своих "коней", до площадок конфиската.

К слову, предложения РУП "Торговый дом "Восточный" (а именно так официально называется всем известный "конфискат") иногда завораживают своей ценой. Посмотреть на этой площадке, конечно, есть что, ведь практика обращения в доход государства транспортных средств последние годы набирает обороты, а ужесточение борьбы с пьянством за рулем, наркотиками и подобными негативными общественными проявлениями лишь добавляет торговому дому "Восточный" предметов для торговли. Но просто прийти и купить понравившейся автомобиль не получится - нужно озаботиться подачей заявки, выиграть торги, оформить документы и уже после… А "после" тоже не всегда складывается благополучно.

Почему? История читателя abw.by Александра - тому пример:

"Купить автомобиль я хотел уже давно. Долго искал, думал, смотрел. В итоге подходящий для себя вариант нашел - BMW 330 2004 года выпуска. Он был выставлен на продажу РУП "Торговый дом "Восточный". Значит, в свое время его конфисковали за какие-то нарушения закона. С одной стороны, меня это насторожило - кто его знает, что за история с этим авто и когда она "вылезет" мне боком? Но с другой, если разобраться, автомобиль прошел кучу проверок, начиная с момента конфискации до процедуры реализации, ведь сам торговый дом принадлежит Управлению делами Лукашенко, организации не лишь бы какой. В общем, поразмыслив и взвесив все за и против, успокоился и остановился именно на этом варианте. Торги проходили в Гомеле, в одном из филиалов торгового дома. Помимо меня был еще один претендент на этот автомобиль. Детали торгов расписывать не буду, я выиграл, чему был несказанно рад. Знал бы заранее…

источник: abw.by

Справедливости ради скажу: еще до покупки этого BMW меня предупредили, что в нем изменен VIN-номер кузова и что в течение трех лет я не смогу отчуждать автомобиль и выезжать на нем за пределы государства. Да я и не собирался. Конечно же, я сто раз переспрашивал, что с документами, как будет происходить регистрация и т.п., но сотрудники РУП "Торговый дом "Восточный" меня искренне заверили, что проблем с постановкой автомобиля на учет в ГАИ в принципе не существует. Я оформил покупку и стал приводить машину в порядок, так как до ГАИ автомобиль должен был еще доехать, а он был не на ходу. Для этого пришлось довольно изрядно потратиться: купил аккумулятор, заменил масла, фильтры, прокладки, турбину, резину, оформил страховку и еще так, по мелочам. И вот я, счастливый и довольный собой, приезжаю в местную ГАИ, передаю в окошко пакет документов и слышу в ответ: "В регистрации отказываем, поскольку с таким VIN-номером автомобиль уже стоит на учете". Приехали, как говорится. Я был готов к различным нюансам, но не к этому. "Возможно, не все документы передали", - предположил инспектор.

"Все нормально, не переживайте, сейчас созвонимся с кем надо, дооформим что нужно, после чего с регистрационного учета BMW снимут, вы оформите его на себя", - сказали мне в Гомельском отделении РУП "Торговый дом "Восточный".

Сколько раз я ездил от них в ГАИ и в обратно, уже и не помню. После я кое-как выбил номер телефона человека из Департамента по гуманитарной деятельности управления делами Лукашенко, который занимался сбором документов по моему авто. Около трех дней он выяснял причины. Потом мне позвонили из ГАИ и попросили к ним явиться. Я подумал: наконец-то! Но не тут-то было. У меня забрали все мои документы для якобы проверки и выдали мне акт об их изъятии.

источник: abw.by

Я был в полном недоумении. Прошел торги, купил за свои деньги, все оформил как нужно, причем в организации, сомнений у меня не вызывавшей, вложил в BMW приличные средства, а в итоге получаю изъятие всех документов и полную неопределенность, что будет дальше. А дальше получил я в свой адрес вот такое письмо из УВД:

источник: abw.by

Получается, что по моему автомобилю возбуждено уголовное дело, какие-либо регистрационные действия по нему запрещены. По факту поставил авто, за которое я заплатил по всем срокам всю сумму, себе под окно и не имею права на нем передвигаться.

В соответствии со ст.11 Закона Республики Беларусь "О защите прав потребителей" №90-З от 9 января 2002 года (далее - Закон) продавец обязан передать потребителю товар, соответствующий требованиям к его качеству (п.1 Закона). При отсутствии в договоре условий о качестве товара продавец обязан передать потребителю товар, соответствующий обычно предъявляемым требованиям и пригодный для целей, для которых товар используется (п.3 Закона).

В соответствии с п.4 ст.11 Закона продавец обязан передать продавцу товар надлежащего качества, пригодный для его использования в соответствии с целями, для которых этот товар предназначен.

Я составил претензию к РУП "Торговый дом Восточный" и предложил им добровольно расторгнуть сделку. Через месяц получил ответ. В нем сказано, что мне готовы вернуть деньги за приобретенное мною ТС и мои расходы по приведению его в надлежащее состояние. Но на деле меня кормят "завтраками" и отговариваются тем, что "разрабатывают способы возврата" моего транспортного средства. Данный план "Багратион" они придумывают с 29 декабря 2017 года."

источник: abw.by

"Учитывая внештатную особенность данного вопроса…" - именно так назвали возникшую ситуацию в РУП "Торговый дом "Восточный", "внештатной".

А собственно говоря, что мешало специалистам Департамента по гуманитарной деятельности Лукашенко, готовившим все необходимые документы до передачи автомобиля непосредственно на торги, предотвратить эту "внештатную" ситуацию? Разве первый автомобиль реализуют через торговый дом? Вовсе нет. Процедура постановки на учет автомобилей, обращенных в доход государства, отработана давно. И в данной ситуации не хватило всего лишь одного звонка в ГАИ с вопросом: "А что будет, если к вам приедут ставить на учет автомобиль с перебитым VIN-номером?" - и ответа на него, суть которого подробно описана в письме ГАИ в адрес Александра.

"Получается, что пока не окончится предварительное расследование, пока не проведут экспертизы и множество всякого рода следственных действий, я не смогу поставить автомобиль на учет, - заключает Александр. - Так как документы на автомобиль у меня изъяли, то и передвигаться на нем я не могу. Тогда зачем мне нужна эта куча железа под окном? Я покупал автомобиль, чтобы он выполнял свою основную функцию - передвигался по дорогам. В претензии я прямо указал, что ситуация стала возможной из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей сотрудниками Управделами, которые, на мой взгляд, не проведя все необходимые процедуры, выставили товар на продажу. В итоге я приобрел у серьезного государственного учреждения, причем за свои кровно накопленные деньги, одни лишь проблемы и, чтобы решить их, продолжаю тратить свое время, средства и нервы, чтобы добиться справедливости."

Очевидно, что месяц для проверки в глазах РУП "Торговый дом "Восточный" и месяц без машины с точки зрения автомобилиста - два совершенно разных срока. И все же в интересах и возможностях государственных органов и учреждений, чтобы ситуация, в которой пострадал Александр, была решена максимально быстро и качественно. Ведь такого в принципе не должно быть.