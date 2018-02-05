Зоологи составили словарь для понимания «языка» котов 1 5.02.2018, 10:41

Ученые проанализировали более тысячи видео «языком жестов» домашних питомцев.

Омские зоологи посмотрели более тысячи видео и фото с котиками и проанализировали, как коты общаются друг с другом, с собаками и с людьми, пишет knife.media.

Оказалось, в арсенале у кошек как минимум 14 сигналов угрозы и по меньшей мере 57 сигналов примирения. Исследование опубликовано в журнале «Актуальные вопросы ветеринарной биологии».

Облизывание мочки носа или морды (мерцающий язык) означает, что кошке что-то не нравится.

Зевание (если не связано со сном) — проявление внутреннего конфликта между желанием и возможностью.

Смягчение взгляда (когда кот жмурится) — успокаивающий сигнал, который кошки часто демонстрируют в некомфортной обстановке, на чужой территории, при первом знакомстве.

Поворот головы в сторону — уход от настойчивого зрительного контакта (например, когда кошку фотографируют).

Движение боком, по дуге — успокаивающий сигнал, означает отсутствие агрессии, аналогичен человеческому «руки вверх».

«Рефери» — очень сильный успокаивающий сигнал: кошка встает между двумя враждующими сородичами, чтобы предупредить конфликт.

Медленное приближение — сигнал миролюбия и выяснения дальнейших намерений.

Почесывание — кошка озадачена.

Вылизывание партнера — сигнал расположения, демонстрация покровительства, старшинства.

Встряхивание (не после умывания) — уверенность в себе.

Хвост знаком вопроса — миролюбие, сомнение или дискомфорт.

Подергивание хвостом снизу вверх — недовольство.

Подергивание шерстью на спине — возмущение.

Махи хвостом из стороны в сторону — очень сильное недовольство, неприятие ситуации.

Хвост, поднятый вертикально — удовольствие, хорошее настроение, отсутствие страха. А если кончик хвоста загнут крючком — это еще и выражение настойчивой просьбы.

Хвост, загнутый на спину — сильное удовольствие.

Потягивание — успокаивающий сигнал, часто предшествует просьбе.

Отведение ушей в сторону и назад — кошка успокаивает своего визави.

Обнюхивание мордочки — расположение к другой особи или сильный успокаивающий сигнал после короткой разлуки.

Поднятая задняя лапа демонстрируется при выпрашивании еды.

Поднятая передняя лапа — сомнение и просьба.

Катание на спине — кошка демонстрирует, что это ее территория.

Обнюхивание под хвостом — важный коммуникационный сигнал, особенно после разлуки.

Потирание головой — сигнал дружбы.

Круглые глаза — сигнал испуга.

Высоко поднятая голова — отсутствие страха.

Подход на вытянутых лапах — уверенность в себе.

Напряженный прямой взгляд — угроза.