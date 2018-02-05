Эрдоган: РФ согласилась передать Турции «чертежи» С-400 11 5.02.2018, 20:11

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Реджеп Тайип Эрдоган

Россия решила передать Турции - члену НАТО - технологии ракетно-зенитных комплексов С-400.

Россия согласилась на соответствующее требование Анкары, которая отказывалась приобретать данные ЗРК на иных условиях.

Об этом заявил в воскресенье президент Турции Тайип Эрдоган, передает newsader.com cо ссылкой на информагентство "Анадолу".

"Российская сторона пошла навстречу Анкаре как по вопросам цены и сроков поставок ЗРК, так и в контексте налаживания совместного производства и передачи технологий", — сказал он, добавив, что вместе с тем Турция "делает ставку на производство отечественных систем ПРО".

"Именно с этим связано наше недавнее соглашение турецких концернов ASELSAN и ROKETSAN с европейским оборонным концерном EUROSAM", — подчеркнул Эрдоган.

По его словам, Турция "в будущем планирует не закупать комплексы ПВО из-за рубежа, а намерена производить собственные".

В октябре сообщалось, что Анкара откажется от сделки на покупку С-400 в случае, если Москва не согласится об их совместном производстве. Одновременно с этим глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу призвал тогда другие страны предложить альтернативу российскому ПВО.

"Мы договорились в принципе о совместном производстве в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Владимир Путин сам нам сказал, что мы можем предпринимать шаги для совместного производства. Поэтому технологии будут актуальными. Но если Россия к этому относится отрицательно, то мы можем заключить соглашение с другой страной",— говорил он тогда.

"Если настроенные против России страны не хотят, чтобы Турция покупала у нее С-400, то они должны предоставить нам свой вариант", — отметил Чавушоглу, имея в виду в первую очередь страны НАТО.