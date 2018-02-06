Геннадий Федынич: Этот беспредел нужно прекращать 3 6.02.2018, 13:22

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Профсоюз РЭП отправил жалобу в прокуратуру на Следственный комитет.

«Этот беспредел с массовыми допросами людей в регионах нужно прекращать!» - заявил praca-by.info председатель независимого профсоюза РЭП Геннадий Федынич.

К неправомерным действиям Следственного комитета профсоюз, в первую очередь, относит то, что идут допросы людей, которые никоим образом не могут быть свидетелями по «делу профсоюзов»:

– Людей без разбора вызывают на допросы; спрашивают о том, что совершенно не касается их деятельности в профсоюзе, давят, угрожают, шантажируют отправкой повестки на работу... Об этом люди с возмущением рассказывают в многочисленных звонках в офис, - рассказал Геннадий Федынич.

– Каждый следователь, который ведет допросы, должен быть включен в следственную группу. Мы должны знать: кому еще, кроме троих известных нам следователей в Минске, поручено разбирательство? Обвиняемые Федынич и Комлик вообще не в курсе, кто допрашивает людей и зачем они это делают.

Существенным нарушением Геннадий Федынич считает и то, что вопросы следователей по всей Беларуси как будто написаны под копирку:

– Одно и то же у каждого спрашивают – как анкетирование проводят. А вопросы о том, как платятся взносы, как работает организация – это внутреннее дело профсоюза! Спрашивать об этом – грубейшее нарушение 87 Конвенции Международной организации труда «О свободе ассоциации и защите права на организацию», которую ратифицировала Беларусть. Прокуратура должна узнать об этом и вынести свой вердикт.

Профсоюзный лидер сообщил, что рядовые члены профсоюза реагируют на допросы по-разному:

– Кто-то, конечно, испуган; особенно из тех, кто никогда не сталкивался со Следственным комитетом. Но когда люди выходят с допроса, узнав, что явилось истинной причиной их вызова, - все возмущены! По крайней мере, из тех, кто мне звонил. Говорят, давайте устраивать пикеты, как-то протестовать, потому что этот беспредел нужно прекращать! В подавляющем большинстве люди возмущены действиями Следственного комитета в регионах.

Полный текст обращения в прокуратуру: