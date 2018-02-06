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Белорусское телевидение возглавил милиционер

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  • 6.02.2018, 14:42
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Иван Эйсмонт

Иван Эйсмонт восемь лет проработал в милиции.

По образованию Иван Эйсмонт не журналист. Он окончил юридический факультет Академии милиции. Работал в Гродно по специальности. Дослужился до капитана. Иван Эйсмонт восемь лет проработал в милиции. О службе в милиции говорит: «Это была хорошая школа жизни». В это время писал как внештатный автор в спортивную газету «Прессбол», пишет nn.by.

На телевидение Иван попал достаточно случайно. В 2006 году сестра Анна, которая на тот момент уже работала на БТ, пригласила Ивана попробовать силы в кастинге ведущих. Тот вспоминал, что на кастинге был одет в пиджак Дениса Курьяна.

По официальной легенде, на телевидении пришлось взять псевдоним, так как, мол, не очень хорошо, когда ведущий новостей Эйсмонт передает слова ведущей спортивных новостей Эйсмонт. В результате телеведущий стал Иваном Михайловым, что созвучно с его отчеством.

Напомним, сегодня Лукашенко снял с должности Павла Якубовича, Геннадия Давыдько и Юрия Козиятко.

Игорь Луцкий назначен гендиректором телеканала СТВ вместо Юрия Козиятко.

Председателем Белтелерадиокомпании вместо Геннадия Давыдько назначен Иван Эйсмонт.

Главным редактором «Советской Белоруссии» вместо Павла Якубовича назначен Дмитрий Жук.


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