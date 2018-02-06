Геннадий Федынич: Работаем по максимуму, несмотря ни на что 6.02.2018, 16:21

Геннадий Федынич

Независимый профсоюз РЭП продолжает защищать права рабочих.

Председатель профсоюза РЭП Геннадий Федынич рассказывает о давлении, которое оказывается на их организацию, сообщает «Радыё Рацыя».

Напомним: 2 августа прошлого года сотрудники Департамента финансовых расследований провели обыск в минском офисе профсоюза РЭП, а также дома у председателя профсоюза Геннадия Федынича и главного бухгалтера Игоря Комликa.

Затем было объявлено, что в отношении обоих возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 243 Уголовного кодекса: «уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере».

Игорь Комлик провел за решеткой два месяца, Геннадий Федынич находится под подпиской о невыезде. 2 февраля следствие по этому делу было продолжено:

- Официально о продолжении следствия не сообщалось, но, естественно, никто дело не закрывал и пока делать этого не собирается. Пока мы на свободе, это может длиться бесконечно. В эти дни, кстати, к следователям вновь вызывают на допросы наших активистов.

- Сообщалось, что в регионах допросили уже около 200 членов вашего профсоюза...

- Сейчас мы готовим жалобу на имя генерального прокурора, так как те люди, которых допрашивают, даже свидетелями не должны выступать. И, естественно, эти допросы - напряжение для людей. Они возмущаются допросами, но это, наверное, такая форма давления.

Тем временем, профсоюз не останавливает своей работы. Мы, несмотря на все препятствия, по-прежнему стараемся работать на максимальную загрузку. Помогаем рабочем отстаивать свои права, а это, по-видимому, не всем нравится.