Павел Северинец записал видеообращение к 100-летию БНР 1 6.02.2018, 23:32

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Сопредседатель Белорусской Христианской Демократии призывает белорусов к активному празднованию юбилея БНР.

Сопредседатель Белорусской Христианской Демократии Павел Северинец разместил на своей странице в «Фейсбуке» видеообращение к 100-летию БНР.

Заявка на проведение уличной акции была подана в Мингорисполком 25 января. Ее подписали представители 13 партий и организаций, входящих в оргкомитет по проведению акции.

Уличная акция планируется 25 марта с 14.00 до 18.00. Сбор участников – в 14.00-14.45 на площади Якуба Коласа. Шествие от площади Якуба Коласа до площади Свободы запланировано с 14.45 до 16.00 по проспекту Независимости и улице Ленина. Митинг-концерт пройдет с 16.00 до 18.00 на площади Свободы.