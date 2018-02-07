Зинаида Михнюк: Под Лукашенко уже кресло «горит» 9 7.02.2018, 7:49

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Власти бессильны перед солидарностью людей.

По сфабрикованному «делу профсоюзов» в регионах Беларуси допросили уже около 200 активистов независимого профсоюза РЭП. Как профсоюзу удается справляться с атакой со стороны властей? На вопросы Charter97.org отвечает представитель РЭП по Брестской области Зинаида Михнюк:

- Сейчас каждого активиста профсоюза РЭП вызывают на допрос. А их соседи и друзья, услышав об этом, идут и вступают в профсоюз. Так что нас становится все больше.

Работы столько, что я сейчас в пять утра ложусь, а в шесть уже встаю. Каждого же человека, которого дергают по «делу профсоюзов», надо поддержать. Знаете, следователи уже дошли по списку до буквы «ш». Сегодня Ольга Николаевна Шутова, бывший режиссер Брестской студии телевидения рассказала интересную историю (к нам в профсоюз когда-то пришли режиссеры и операторы, не согласные с нарушениями оплаты их труда). А сегодня ей позвонил следователь по «делу профсоюзов». Она ему ответила: я к вам приду, но не давать показания, а агитировать вступать в профсоюз РЭП, потому что в жизни всякое может случиться, а это – единственный профсоюз, который потом поможет.

Я же на телефонные звонки от таких «следователей» отвечаю проще: докажи для начала, что ты следователь… По Конституции люди имеют право не свидетельствовать против себя. А по телефону мы тем более не обязаны с ними разговаривать.

Я, Зинаида Михнюк, региональный руководитель профсоюза РЭП по Брестской области и заместитель Геннадия Федынича, напоминаю «следователям»: мы протестуем против их действий и уже направили обращение в прокуратуру.

И знайте: люди гордятся тем, что состоят в нашем профсоюзе, и уважают нашего лидера Геннадия Федынича. Вам нас не расколоть!

Бывает, конечно, что ко мне кто-нибудь обращается, спрашивает: «Что делать? Следователь звонил». Я в таких случаях отвечаю: «Ты же мужчина, вот и будь им (звонят по таким вопросам почему-то в основном мужчины). Я женщина – и то не боюсь. Бери пример с наших женщин: если белоруска что-то уже начала делать – то и на амбразуру пойдет».

- Активизация допросов по «делу профсоюзов» и атака на сайт РЭП совпали по времени с блокировкой «Хартии-97». Почему так происходит?

- Я считаю, что это – от бессилия. Власть чувствует, что ей скоро конец. Под Лукашенко уже кресло «горит».

Сайт «Хартия-97» заблокировали неспроста. Это был просчитанный шаг. Они знают, что «Хартию» читают уже практически в каждой белорусской семье.

Заблокировали – но люди все равно нашли обходные пути. Я уверена, что и сейчас «Хартию» читают в каждой семье. Я ее читаю. Мои знакомы читают. Когда я на прошлой неделе я написала: «Доброе утро, друзья! Я – крепость, веду бой», благодаря «Хартии» это прочитало множество незнакомых мне людей. А не только друзья на «Фейсбуке».

Наше дело правое, мы победим! И наших соратников с каждым днем все больше. Встретимся в свободной Беларуси!

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Новые простые способы обойти блокировку сайта Charter97.org

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию