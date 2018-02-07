Николай Статкевич: Лукашенко в панике, действует спонтанно и хаотично 9 7.02.2018, 14:36

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Николай Статкевич

Самозванец никак не может смириться с тем, что белорусы поставили его на место.

Лукашенко проигрывает информационную войну и, как всякий паникующий человек, действует спонтанно и хаотично. Об этом сайту Charter97.org заявил один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич, комментируя отставку главных пропагандистов режима:

- Это прежде всего связано с ощущением роста непопулярности режима Лукашенко в белорусском обществе.

Это результат того шока, который власть почувствовала после возвращения в Беларусь традиции массовых уличных акций. Я имею в виду марши рассерженных белорусов 2017 года.

Когда Лукашенко увидел всю степень неприятия его режима, он впал в панику. Следствием этой паники стали и репрессии накануне и в День Воли 25 марта прошлого года, но, с другой стороны, и отмена декрета №3. Как всякий паникующий человек, Лукашенко действует спонтанно и хаотично.

Самозванец никак не может смириться с тем, что белорусы поставили его на место. Он продолжает «раскручивать» свою абсолютно неадекватную идею собирать какие-то деньги с безработных – вместо того, чтобы помогать социально незащищенным.

Диктатор, наверное, совсем уже оторвался от реального мира и готовится снова ввести в действие механизм сбора налогов с безработных – уже по декрету №1, в виде оплаты за социальные услуги.

Понятно, что он боится и мирного праздничного шествия 25 марта, и информации независимых СМИ о его «политике».

Поэтому был заблокирован сайт «Хартия-97», взломан сайт профсоюза РЭП, до этого блокировался сайт «Белорусский партизан». Министр информации заговорил о контроле над социальными сетями.

Но этого показалось мало: режим все равно проигрывает информационную войну. Поэтому Лукашенко решил «обновить» традиционные средства пропаганды. Старых пропагандистов посчитали уже несовременными. Ребята не справились: не смогли заглушить голос недовольных белорусов.

Наивность Лукашенко просто смехотворна: он до сих пор считает, что если в «Совбелии» выйдет какая-то передовица – все опять начнут его слушаться.

Но этого уже не будет. Времена пропагандистов режима прошли. И если их хозяин продолжит давить на народ, вводя налоги для безработных или как-то по-другому, люди опять поставят его на место. Лукашенко лучше успокоиться и отстать от белорусов – чем скорее, тем лучше для него самого.

Напомним, что вчера Лукашенко снял Якубовича, Давыдько и Козиятко с постов руководителей главных государственных СМИ.