«Если начали трясти эту шайку, значит, есть серьезные причины» 29 8.02.2018, 9:23

9,516

Станислав Шушкевич о последних кадровых перестановках Лукашенко.

Увольнение главных пропагандистов – Якубовича, Давыдько и Козиятко – можно считать промежуточной победой. Но нужно тщательно анализировать действия белорусских властей. Об этом Charter97.org заявил первый глава независимой Беларуси Станислав Шушкевич:

- Начну с того, что уволенные пропагандисты – это омерзительные чудовища. У них не осталось ничего человеческого. Поэтому не думаю, что Лукашенко просто так откажется от них. Надо следить за тем, чтобы не произошло какого-то неожиданного «выверта» со стороны власти.

А то, что произошло, мне очень нравится. Вспомните, как этот «Клуб редакторов» в полном составе радовался тому, что заблокирован сайт «Хартия-97». И так их отставить без объяснений – это как «эффект бумеранга».

Главное, чтобы сейчас не произошло какого-то назначения, которые бы их оправдывало. Потому таким отвратительным порождениям пропагандистского фронта оправдания нет.

Хочу поздравить «Хартию-97» и независимые СМИ с тем, что это произошло. Это, конечно, промежуточная победа на сегодняшний день. Но не будем слишком увлекаться этой победой. Будем внимательными.

Ведь и Якубович, и Козиятко – это такие персонажи, которых в человеческое общество и пускать нельзя. Они – то же, что и Соловьев с Киселевым в России, одного поля ягоды. И если начали трясти эти шайку, какие-то серьезные причины тому должны быть. Ведь более верно служить нелегитимному правителю, чем они, в своей профессиональной и интеллектуальной ограниченности – вряд ли возможно.

Поэтому надо быть очень внимательными и глубоко анализировать ситуацию. Власть может сделать какой-то неожиданный «финт».