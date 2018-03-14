Как выглядит проезд в пяти метрах от «трассы Лукашенко» в Минске 3 14.03.2018, 14:42

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Глубокие ямы в асфальте — через каждый метр.

Фото cделаны вчера на проспекте Победителей в Минске. Это парковка и проезд к 4-й городской поликлинике. Глубокие ямы в асфальте — через каждый метр, пишет nn.by.

Трудно себе представить такое в столице какой бы то ни было развитой страны.

Пикантность момента еще и в том, что это трасса Лукашенко.

К 4-й поликлинике приписаны и Дрозды. Правда, большинство их обитателей обслуживаются не здесь, а в спецклинике в Ждановичах. Поэтому и не замечают.

«Открыл Америку», — скажете вы. В таком же состоянии дворовые проезды по всему Минску. А в райцентрах и агрогородках, даже в Минском районе, в таком состоянии — половина улиц.

Да, согласен, так и есть. И это один из явных показателей отсталости нашей страны.

Меня зацепило, что это творится уже и вдоль трассы Лукашенко. Это означает, что ничего не могут с дорожниками сделать. Лукашенко может размахивать руками и стучать кулаками, а те — как укладывали дорожное покрытие с нарушениями технологии, так и кладут.

В итоге у нас асфальт лежит значительно хуже, чем у сопоставимых по климату Финляндии или Швеции. Наши дорожники каждый год ремонтируют асфальт — через пару месяцев он снова в ямах. А это все наши деньги, наши налоги и репутация страны.

По моему мнению, в отношении дорожников — и не только дорожников, но и других строителей — нужно действовать так, как действуют немцы и скандинавы.

Юридическая ответственность дорожников за их работу должна быть усилена.

Если асфальт начинает крошиться раньше гарантийного срока эксплуатации или если раньше гарантийного срока приходит в негодность ямочный ремонт, то исполнитель работ обязан выплачивать гигантские штрафы. Не выплатил — пусть садится в тюрьму. Иначе мы и в дальнейшем будем тратить огромные средства в никуда.