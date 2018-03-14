«Голос Америки»: Помпео – это настоящий «ястреб» Трампа 14.03.2018, 16:13

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МАЙК ПОМПЕО

ФОТО: CIA.GOV

При новом госсекретаре ожидается усиление «линии Трампа» во внешней политике.

Уходящий с поста госсекретаря Тиллерсон не раз не соглашался с президентом

Директор ЦРУ Майк Помпео, которому президент Дональд Трамп предложил занять пост государственного секретаря, как ожидается, будет гораздо более прямолинейным главой американской дипломатии, чем Рекс Тиллерсон, который был сдержан в своих высказываниях, передает «Голос Америки».

Переход Помпео в Госдепартамент также сулит гораздо более агрессивную позицию по Ирану и Северной Корее, но, по крайней мере, он начнет свою работу, пользуясь большим доверием Трампа, чем никогда не мог похвастаться Тиллерсон.

«Одной из важнейших задач госсекретаря является четкое разъяснение миру политики и приоритетов президента», – заявил во вторник сенатор Линдси Грэм – член республиканского истеблишмента, который ранее поддерживал Тиллерсона.

«Ни у кого нет таких прочных отношений с президентом Трампом, как у Майка Помпео, – добавил он. – Эти отношения укрепят его положение во время работы в Госдепартаменте».

Ранее Трамп объявил в Твиттере, что Помпео придет на смену Тиллерсону.

Тиллерсона критиковали за равнодушный стиль управления, что оттолкнуло от него многих карьерных дипломатов и привело к многочисленным досрочным уходам на пенсию высокопоставленных сотрудников внешнеполитического ведомства.

Однако его внешняя политика вызывала гораздо меньше споров, поскольку он во многом придерживался прагматичного подхода Госдепартамента по самым разным вопросам – от изменения климата до соглашений о свободной торговле и ядерной программе Ирана – даже когда вступал в конфликт с президентом и большинством его консервативных сторонников.

При Помпео 70-тысячный персонал Госдепартамента, включающий дипломатов и гражданских служащих, может столкнуться с совершенно противоположным стилем горячего приверженца партийным интересам и участника некоторых из самых ожесточенных баталий в Конгрессе.

«Смещение Тиллерсона – это признак сохраняющейся нестабильности в американской внешней политике, – говорит профессор Корнельского университета Джессика Чен Вайс. – Утешением может стать то, что Госдепартамент будет работать лучше при человеке, к которому прислушивается Трамп».

Некоторые демократы надеются, что он сможет полностью перестроить работу Госдепартамента.

Резкий критик Трампа и Тиллерсона конгрессмен Адам Шифф заявил, что Помпео следует позволить талантливым сотрудникам Госдепартамента «делать свою работу».

Отмечая уход многих высокопоставленных дипломатов, ведущий демократ в комитете Палаты представителей по разведке Шифф заявил, что Помпео «потребуется найти людей, чтобы заполнить многочисленные посты, которые остаются вакантными».

Бывшие американские и действующие европейские чиновники оказались в растерянности, пытаясь понять, каким образом перестановка повлияет на переговоры США с Великобританией, Францией и Германией о будущем соглашения по ядерной программе Ирана.

«Любые чиновники, которые ведут переговоры с европейцами, получат гораздо более агрессивные инструкции от Помпео», – предположил бывший сотрудник Белого дома и Госдепартамента Ричард Нефью, занимавшийся проблемой Ирана в администрации Обамы.

«Шансы на то, что им удастся прийти к содержательному компромиссу до мая, только что значительно снизились», – добавил он.

В январе Трамп выдвинул ультиматум трем европейским державам, потребовав, чтобы они согласились «исправить ужасные ошибки соглашения по ядерной программе Ирана», и пригрозив в противном случае восстановить санкции, отмененные в соответствии с этим документом.

Европейские дипломаты допускают, что Помпео сможет оказывать большее влияние на Трампа, чем Тиллерсон, который вызвал раздражение у президента тем, что якобы назвал его «придурком», а также вступал в конфликт с Трампом по Ирану и другим вопросам.

«Если Помпео действительно «ястреб», то тогда все дело в утверждении политики Трампа. – Это линия Трампа, – заявил европейский дипломат. – Надеюсь, он получит тот мандат, которого у Тиллерсона не было».