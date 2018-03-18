На белорусско-литовской границе скопилось около тысячи грузовиков 18.03.2018, 12:48

Вчера литовская сторона проводила профилактические работы в пунктах пропуска.

Белорусские автомобилисты сообщают о большом количестве грузовых машин, которые утром 18 марта скопились на белорусско-литовской границе.

Согласно данным на сайте Госпогранкомитета, по данным на 12 часов на четырех пунктах пропуска ожидают выезда в Литву водители более 960 грузовиков. 430 из них находятся в «Каменном Логе».

В минувшую пятницу Госпогранкомитет предупредил перевозчиков о возможных проблемах с пересечением литовской границы в субботу 17 марта.

В субботу с 9.00 до 17.00 в пунктах пропуска, расположенных на белорусско-литовской границе, не функционировали программные системы обработки данных MDAS, NTFS, IDAIS в связи с проводимыми литовской стороной профилактическими работами.

Перевозчикам, планирующим пересечение границы через пункты пропуска «Бенякони», «Каменный Лог», «Котловка», «Привалка», «Лоша», рекомендовали учитывать эту информацию.