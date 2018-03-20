«Кто-то из окружения Лукашенко решил забрать себе дороги» 2 20.03.2018, 10:08

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архивное фото ctv.by

Вот только они немного ошиблись в подсчетах.

Не успели утихнуть страсти вокруг скандального закона о запрете частных маршруток, как власти снова обновили автомобильную тему.

В этот раз в центре внимания фискальных органов оказались обычные водители, которые ищут попутчиков через социальные сети.

Ситуацию с неумными аппетитами налоговиков сайту Charter97.org прокомментировал представитель Белорусского Национального Конгресса в Слониме Виктор Марчик:

- Это все из-за того, что у властей нет денег. И если где-то на горизонте начинает появляться какая-то копейка, они начинают отжимать ее у людей.

Зарплата, особенно в регионах, сейчас настолько небольшая, что сам по себе возникает симбиоз водителя и пассажира. Людям надо чаще, чем раньше, куда-то ехать, в том числе и на заработки. А тем, кто едет, жизненно важно экономить на бензине и брать попутчиков. Все логично. Нелогичны только действия властей, которые снова вставляют людям палки в колеса. И сами уже стали пятым колесом в нашем государстве – ненужной конструкцией, которую мы непонятно зачем терпим. Она только «муляе», как говорят в народе.

Что касается маршрутчиков, то это – классический вариант «отжатия» бизнеса. Скорее всего, кто-то из близкого окружения Лукашенко решил забрать себе дороги в стране и все, что по ним перемещается.

Вот только люди Лукашенко немного ошиблись в подсчетах и скорее всего прогорят. Они не учли, сколько маршрутчики вкладывают в топливо, в зарплаты водителям и в ремонт автомобилей. Вместо чистой прибыли придворные «мудрецы» посчитали выручку и позавидовали «роскошной» жизни маршрутчиков. Что ж, надеюсь, что собственная глупость настигнет этих троечников. Разобравшись «по верхам», они бросились отжимать чужой бизнес. Хотя в деталях и понятия не имеют, как этот бизнес работает.

Государственная система перевозок не будет такой же удобной для людей и такой дешевой, как частные маршрутки. В эксперименте пострадают обычные пассажиры. Но власть уже давно не смотрит на простых людей. У нее на штандартах три слова: «изыскать, забрать, унизить».

- И что делать, как бороться против этой «триады» власти?

- Долго партизанить и скрываться от налоговой не получиться. Любая информация о попутчиках в интернете рано или поздно превратиться в очередную звездочку на погонах очередного налоговика, вскрывшего «опасного преступника», который – о ужас! – подвозит людей.

Можно конечно забирать на трассах и превратиться в страну развитого автостопа. Но это конечно же шутка. Игра с налоговой в кошки-мышки приведет только в большим штрафам.

А вообще, маршрутчикам остается только объединяться, создавать свой профсоюз или даже общественную организацию – и решать эту проблему. А еще лучше объединяться всем водителям и пассажирам. Благо, поводов больше, чем достаточно. Это ведь не только налоговая и новый закон о перевозках. Здесь и вопрос техосмотра, и дорожного сбора, и «копеечные пляски» цены на бензин.

Пора уже сплотиться и защищать свои интересы. Действие рождает противодействие. Запретили маршрутки – для начала можно собрать подписи, показать хоть бы самим себе, что нас много. Но даже переданные лично в руки Лукашенко подписи не помогут. На них модно лишь потренироваться. Важно другое: поняв, что нас много, выходить на акции протеста. Потому что эта проблема касается практически всех.