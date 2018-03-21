закрыть
21 марта 2018, среда, 14:57
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Арестованы Некляев, Сивчик и Винярский

27
  • 21.03.2018, 12:30
  • 8,840
Максим Винярский
Фото: «Радыё Свабода»

(обновляется) Лидеров Белорусского Национального Конгресса задержали в Минске.

Сегодня в Минске задержали лидеров БНК: руководителя движения солидарности «Разам» Вячеслава Сивчика и координатора гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максима Винярского.

Об этом Charter97.org сообщил корреспондент из Минска.

Вячеслава Сивчика задержали возле его дома. Максима Винярского – в Московском районе столицы.

Сайт Charter97.org будет следить за развитием событий.

Как сообщила пресс-секретарь движения солидарности «Разам» Елена Толстая, Вячеслава Сивчика доставили в РОВД Центрального района Минска.

Максима Винярского везут в Первомайский РОВД Минска, сообщил активист «Европейской Беларуси» Леонид Кулаков.

Также в Минске арестовали одного из лидеров Белорусского Национального Конгресса, поэта и политика Владимира Некляева. Политика везут в Центральный РОВД Минска. Об этом сообщил один из руководителей оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец.


популярное за неделю

Мнение

25 марта все вместе споем «Магутны Божа»
25 марта все вместе споем «Магутны Божа» Сергей Довгушев
Моя страна больна
Моя страна больна Евгений Ройзман
Госзаказ на Конституцию
Госзаказ на Конституцию Константин Скуратович
Физики и юрики
Физики и юрики Ирина Халип