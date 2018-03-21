Арестованы Некляев, Сивчик и Винярский

Арестованы Некляев, Сивчик и Винярский27
- 21.03.2018, 12:30
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(обновляется) Лидеров Белорусского Национального Конгресса задержали в Минске.
Сегодня в Минске задержали лидеров БНК: руководителя движения солидарности «Разам» Вячеслава Сивчика и координатора гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максима Винярского.
Об этом Charter97.org сообщил корреспондент из Минска.
Вячеслава Сивчика задержали возле его дома. Максима Винярского – в Московском районе столицы.
Сайт Charter97.org будет следить за развитием событий.
Как сообщила пресс-секретарь движения солидарности «Разам» Елена Толстая, Вячеслава Сивчика доставили в РОВД Центрального района Минска.
Максима Винярского везут в Первомайский РОВД Минска, сообщил активист «Европейской Беларуси» Леонид Кулаков.
Также в Минске арестовали одного из лидеров Белорусского Национального Конгресса, поэта и политика Владимира Некляева. Политика везут в Центральный РОВД Минска. Об этом сообщил один из руководителей оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец.