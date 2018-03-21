Арестованы Некляев, Сивчик и Винярский 27 21.03.2018, 12:30

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Максим Винярский

Фото: «Радыё Свабода»

(обновляется) Лидеров Белорусского Национального Конгресса задержали в Минске.

Сегодня в Минске задержали лидеров БНК: руководителя движения солидарности «Разам» Вячеслава Сивчика и координатора гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максима Винярского.

Об этом Charter97.org сообщил корреспондент из Минска.

Вячеслава Сивчика задержали возле его дома. Максима Винярского – в Московском районе столицы.

Сайт Charter97.org будет следить за развитием событий.

Как сообщила пресс-секретарь движения солидарности «Разам» Елена Толстая, Вячеслава Сивчика доставили в РОВД Центрального района Минска.

Максима Винярского везут в Первомайский РОВД Минска, сообщил активист «Европейской Беларуси» Леонид Кулаков.

Также в Минске арестовали одного из лидеров Белорусского Национального Конгресса, поэта и политика Владимира Некляева. Политика везут в Центральный РОВД Минска. Об этом сообщил один из руководителей оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец.