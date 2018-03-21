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Арестован поэт Владимир Некляев

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  • 21.03.2018, 12:54
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Владимир Некляев

Одного из лидеров Белорусского Национального Конгресса везут в Центральный РОВД Минска.

В Минске арестовали одного из лидеров Белорусского Национального Конгресса, поэта и политика Владимира Некляева. Политика везут в Центральный РОВД Минска. Об этом сообщил один из руководителей оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец.

Ранее сайт Charter97.org сообщил, что в Минске арестованы руководитель движения солидарности «Разам» Вячеслав Сивчик и координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский.

Вячеслава Сивчика доставили в РОВД Центрального района Минска. Максима Винярского везут в Первомайский РОВД Минска.


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