ФИЛЬМ. Евгений Афнагель: Сейчас время новых героев 21.03.2018, 14:17

Евгений Афнагель

Белорусы – очень свободолюбивая нация.

Известный кинорежиссер и правозащитница Ольга Николайчик сняла видеофильм «Человек из свободной Беларуси» - о легендарном участнике белорусского Сопротивления, координаторе гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгении Афнагеле.

Режиссер удачно поместила действие фильма в заснеженный, полупустой Минск. Герой фильма идет по городу в окружении ветра, свинцового неба и замерзшей Свислочи. На память приходят кадры из фильма «Беовульф»: «Я прибыл, чтобы убить вашего тролля Грендаля и избавить вашу землю от проклятия».

Впрочем, речь в фильме идет о вещах более фундаментальных, чем разовая победа над локальным злом. Евгений Афнагель рассказывает о том, что волнует каждого, в том числе и тех, кто никогда в этом не признается: как быть сильным, свободным и счастливым.

«Белорусы просто должны почувствовать кайф от жизни, все просто. Получать удовольствие от жизни. А это возможно только тогда, когда живешь настоящей жизнью, когда не идешь на компромиссы со своей совестью, не скрываешь чего-то, не обманываешь», - говорит герой фильма.

«Если жить нормальной человеческой жизнью, не будет возникать вопрос: идти на акцию или сидеть дома, мириться с этой властью или менять ее. Тогда и произойдут перемены.

Когда ты участвуешь в Сопротивлении, громко говоришь о своих идеях и взглядах – это кажется необычным для большинства белорусов. 20-й век, когда были убиты сотни тысяч наших людей, научил молчанию. Молчание вбивалось в нацию. Переступить через это молчание, говорить о чем-то – это на самом деле классное и «суперское» ощущение. Ощущение того, что ты можешь все, можешь достичь всего, что твоя жизнь принадлежит тебе и тебе интересно ей жить».

Использованная в фильме фотоподборка переносит зрителя во времена самых ярких акций: вот Афнагель развернул бело-красно-белый флаг над проспектом Независимости и небрежно говорит при этом по телефону; вот он вместе с Владимиром Некляевым и Максимом Винярским руководит митингом 1 мая, а над головой – репродукция «Тайной вечери» Рафаэля с Христом и Иудой; а вот – первый «Марш рассерженных белорусов» и Площадь снова заполнена людьми до отказа. Нина Богинская борется за бело-красно-белый флаг с запакованным в «броню» спецназовцем, молодежь с флагами «Европейской Беларуси» зажигает фаера, чтобы вдохновить шествие – каждый кадр фильма бьет в цель.

Евгений Афнагель вспоминает, как он пришел в Сопротивление:

«Первое мое шествие было в Куропаты. Отец взял меня ребенком с собой на эту акцию. Причем, тогда я уже знал и про бело-красно-белый флаг, и про настоящую историю Беларуси.

То, что происходит сейчас – это Сопротивление. Оно было и в 90-х, и в начале 2000-х, оно есть и сейчас. Неважно, к какой партии кто-то принадлежит. Просто большинство людей против того, что происходит в стране и активная часть этого большинства участвует в движении Сопротивления».

Действие фильма переносится в дом, построенные Евгением Афнагелем, во дворе которого он рубит березовые дрова. При этом звучат слова из песни Лявона Вольского «Радзіма мая дарагая»: «Народ наш працуе руплівы і сцяг узвышаецца наш». Аллегория неслучайна: знакомые рассказывают о фантастической работоспособности Афнагеля, а на крыше своего дома он установил флюгер с «Погоней».

«У нас есть свое государство, свой язык, свое движение Сопротивления. В начале 90-х большинство белорусов думало, что надо назад в Россию, сейчас большинство белорусов – за независимую страну. Это нормальный, эволюционный процесс развития нации, и мы получим нормальную, европейскую, независимую Беларусь», - рассказывает Евгений Афнагель, раздувая огонь под дровами в камине.

«Любая нация рождает героев. Но ни одна нация не может рождать их постоянно. Прежние герои погибли, ушли, много чего сделав для Беларуси. Но сейчас время новых героев: рождаются новые люди, появляются новые лидеры. Белорусы – очень свободолюбивая нация. Практически через каждые 30 лет идет новый подъем: 1918 год, затем время Второй мировой войны, белорусская «партизанка», затем конец 80-х – начало 90-х, и наконец – настоящее время.

Некоторые могут сказать: вот, было восстание, оно потерпело поражение – и что дальше? Но каждое предыдущее восстание делало возможным следующее. Не будь восстания Калиновского, не было бы национального Возрождения начала 20-го столетия. Не будь Возрождения начала 20-го столетия – не было бы Белорусской Народной Республики. Не будь БНР – не было бы БССР и попыток восстановить независимость во время Второй мировой войны. А без всего этого – не было бы Республики Беларусь. Это такая преемственность поколений».

Передача идеи Сопротивления от поколения к поколению была и в семье Афнагеля.

«Меня назвали в честь деда Евгения Афнагеля. Он был одним из лидеров минского подполья. Он отвечал за печать нелегальной продукции: белорусскоязычных газет, листовок, призывов к людям. Подпольная типография находилась на берегу Свислочи, в центре города. Деда убили за несколько дней до освобождения Минска», - рассказывает политик.

Заключительные кадры фильм показывает его в окружении теперешней семьи: жены и двух собак.

«Человек счастлив, когда ему есть, для чего жить. Если это семья – значит, это семья. Если семья и Родина – значит, семья и Родина. Эти цели могут быть не самыми высокими, это несущественно. Если есть, ради чего жить и умереть – человек счастлив. Все просто на самом деле. Когда человек начинает любить свою жизнь и свою страну, все становится хорошо и с его жизнью, и с его страной, и с окружающим миром».