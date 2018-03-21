Максима Винярского арестовали на 10 суток 4 21.03.2018, 18:02

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Максим Винярский

Фото: novychas.by

Координатора гражданской кампании «Европейская Беларусь» арестовали за акцию в поддержку «Хартии-97».

Сегодня в Минске задержали лидеров БНК: руководителя движения солидарности «Разам» Вячеслава Сивчика и координатора гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максима Винярского.

Максим Винярский был доставлен в Первомайский РОВД Минска.

Координатора гражданской кампании «Европейская Беларусь» арестовали на 10 суток за участие в акции в поддержку заблокированного в Беларуси сайта «Хартия-97».