Максима Винярского арестовали на 10 суток

Максима Винярского арестовали на 10 суток4
- 21.03.2018, 18:02
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Координатора гражданской кампании «Европейская Беларусь» арестовали за акцию в поддержку «Хартии-97».
Сегодня в Минске задержали лидеров БНК: руководителя движения солидарности «Разам» Вячеслава Сивчика и координатора гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максима Винярского.
Максим Винярский был доставлен в Первомайский РОВД Минска.
Координатора гражданской кампании «Европейская Беларусь» арестовали на 10 суток за участие в акции в поддержку заблокированного в Беларуси сайта «Хартия-97».