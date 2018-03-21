закрыть
21 марта 2018, среда, 21:02
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Максима Винярского арестовали на 10 суток

4
  • 21.03.2018, 18:02
  • 2,081
Максим Винярский
Фото: novychas.by

Координатора гражданской кампании «Европейская Беларусь» арестовали за акцию в поддержку «Хартии-97».

Сегодня в Минске задержали лидеров БНК: руководителя движения солидарности «Разам» Вячеслава Сивчика и координатора гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максима Винярского.

Максим Винярский был доставлен в Первомайский РОВД Минска.

Координатора гражданской кампании «Европейская Беларусь» арестовали на 10 суток за участие в акции в поддержку заблокированного в Беларуси сайта «Хартия-97».


популярное за неделю

Мнение

25 марта все вместе споем «Магутны Божа»
25 марта все вместе споем «Магутны Божа» Сергей Довгушев
Моя страна больна
Моя страна больна Евгений Ройзман
Госзаказ на Конституцию
Госзаказ на Конституцию Константин Скуратович
Физики и юрики
Физики и юрики Ирина Халип