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Роман Бессмертный: Лукашенко снова разгулялся

  • 21.03.2018, 23:18
Роман Бессмертный

Беларусь остается островом бесправия, считает бывший посол Украины в Беларуси.

Бывший Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный прокомментировал аресты лидеров оппозиции накануне празднования 100-летия БНР.

«Лукашенко снова разгулялся. Сегодня в Минске в очередной раз арестовали писателя и поэта Владимира Некляева, автора более 500 песен, на которых мы выросли, в том числе и Лукашенко. Суд принял решение об аресте на 10 суток в связи с «нарушением порядка организации массовых акций». Основанием для обвинения стала статья на сайте «Хартия-97» (главный редактор Наталья Радина), в которой политик-оппозиционер призвал к участию в шествии в честь столетия БНР.

Сегодня я вспомнил 2010 год, когда в день выборов президента РБ было арестовано более 600 человек. Среди них был и тогдашний кандидат в президенты Некляев. Его взяли по дороге на акцию протеста, с ним в авто были и «доказательства» - плакат.

Будучи послом я встречался с господином Владимиром несколько раз. Это интеллигент-интеллектуал. Беларусь остается островом бесправия для тех, кто позволяет себе говорить на белорусском, уважать свою историю, быть патриотом родной земли», - написал Бессмертный на своей странице в «Фейсбуке».

Напомним, в среду в Минске задержали активистов, входящих в оргкомитет по празднованию 100-летия БНР: Вячеслава Сивчика, Максима Винярского и политика Владимира Некляева.


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