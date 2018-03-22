Дмитрий Бондаренко: Есть концертная оппозиция и есть настоящие лидеры 8 22.03.2018, 9:24

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Дмитрий Бондаренко

Лидеры БНК достойны отцов белорусской Независимости.

Об этом Сharter97.org заявил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондaренко, комментируя задержание лидеров Белорусского Национального Конгресса в преддверии 100-летия провозглашения БНР:

- Лукашенко охвачен паникой и страхом еще начиная с 2010 года. Лозунги «Уходи!», напугавшие его во время событий «Плошчы-2010», повторились во время «тунеядских» протестов в прошлом году. Только на этот раз из уст его бывших сторонников-пенсионеров.

Было ясно, что он сильно перепугался в прошлом году, и этот страх не покидает его сейчас. Именно этим вызвано задержание лидеров Белорусского Национального Конгресса накануне празднования 100-летия БНР.

- Как вы думаете, почему были задержаны именно лидеры Белорусского Национального Конгресса?

- Я уже говорил, что когда-нибудь 100-летие БНР будет рассматриваться историками так же, как провозглашение Белорусской Народной Республики. Многим событиям и людям будет дана оценка. Оценка их поведению в сегодняшней ситуации, в сегодняшние дни.

Лидеры Белорусского Национального Конгресса стали организаторами массовых акций протеста в прошлом году, Маршей рассерженных белорусов и прошлогоднего Дня Воли, который так сильно напугал власти.

Момент истины уже наступил. Мы видим, что в Беларуси есть трусливые соглашатели и белорусские герои, есть пытающиеся «примазаться» к Дню Воли аморальные типы. И одновременно есть лидеры, которые доказали свою верность и преданность идеалам свободы и Независимости, пройдя через избиения, пытки и тюремные сроки. Это такие люди, как Николай Статкевич, Максим Винярский, Владимир Некляев, Вячеслав Cивчик и другие.

Можно уже сегодня говорить, что есть, извините за выражение, «зиссерная» концертная оппозиция и есть настоящие лидеры. Мы сейчас наблюдаем и чувствуем биение пульса белорусской истории.

- Какой должна быть реакция на задержания лидеров БНК?

- Наиболее смелые люди придут 25 марта в 12:00 на Площадь Якуба Колaса. А люди, которые сегодня чуть послабше духом - на концерт. Как изначально планировалось большим оргкомитетом демократических сил, 25 марта в Минске должны состоятся и торжественное шествие по улицам города, и концерт. Тем более, что главная заслуга того, что концерт состоится в центре столицы, принадлежит тем людям, которых власть боится больше всего и решила лишить праздника в большом обществе.

Лидеры Белорусского Национального Конгресса, скорее всего, проведут праздник за решеткой.

Еще есть время, чтобы правозащитные организации выступили в защиту задержанных, свое слово сказало международное сообщество. Возможно, власти еще одумаются, хотя надежды на это очень мало.

Белорусы должны показать, что они имеют волю к свободе и волю к сопротивлению, помнят тех героев, которые 100 лет назад, в сложнейших исторических и геополитических условиях, не побоялись провозгласить независимость нашей страны. Мы знаем, что за свою смелость, мужество и последовательность, отцы БНР заплатили самую высокую цену.

Сегодня лидеры БНК показывают, что они достойны отцов-основателей белорусской Независимости.