Режим Лукашенко превосходит сам себя в своей гнусности 26 24.03.2018, 10:30

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Аресты накануне 25 марта демонстрируют миру мелочность и подлость диктатора и его лакеев.

Гражданская компания «Европейская Беларусь» выступила с заявлением в связи с арестом активистов оппозиции накануне Дня Воли.

- Задержание борцов за свободу Беларуси Евгения Афнагеля, Максима Винярского, Леонида Кулакова, Владимира Некляева, Вячеслава Сивчика накануне 100-летия провозглашения Белорусской Народной Республики в очередной раз демонстрирует миру мелочность и подлость диктатора и его лакеев.

Под угрозой ареста находятся Николай Статкевич и Ольга Николайчик, другие лидеры и активисты демократических сил Беларуси, на которых устроили настоящую облаву.

Диктатура мстит гражданам Беларуси за их честную и мужественную позицию. В их лице она мстит и отцам-основателям БНР, которые стремились вывести Беларусь из-под чужеземного господства, отстоять свободу своего народа.

Подлость диктатора проявилась в его публичных выступлениях накануне знаменательной даты белорусской истории. Он посмел сравнить борьбу за независимость нашего народа с действиями нацистов и холокостом.

История такого не прощает.

Диктатура потому и преследует борцов за свободу, что страшится их мужества, преданности своей стране и готовности отстаивать и защищать независимость Беларуси.

Мы требуем незамедлительно освободить незаконно арестованных лидеров Белорусского Национального Конгресса, которые сегодня самоотверженно защищают независимость Беларуси.

Гражданская кампания «Европейская Беларусь» объявляет всех арестованных накануне 25 марта 2018 года узниками совести и призывает белорусских правозащитников и международные правозащитные организации сделать соответствующие заявления.

Слава героям!

Жыве Беларусь!