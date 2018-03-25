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100 лет БНР: десятки задержаний по всей стране

  • 25.03.2018, 11:44

Власти проводят аресты активистов, собирающихся праздновать День Воли.

Праздничные митинги, собрания, концерты и другие массовые мероприятия в честь столетия провозглашения БНР запланированные сегодня в десятках белорусских городов и местечек. Местные власти дали разрешение на проведение массовых мероприятий в Гродно, Бресте, Гомеле, а также в других городах: Барановичах, Лиде, Слуцке, Солигорске, Кобрине. Празднование Дня Воли анонсировали в Глубоком и Шарковщине, сообщает сайт ПЦ «Весна».

Однако в Витебске, например, счет за услуги по охране митинга, который выставили заявителям органы правопорядка, настолько велик, что от мероприятия пришлось отказаться. Витебская милиция требует из организаторов акции к 100-летию БНР почти 60 рублей за работу каждого сотрудника милиции.

Также известно, что Могилевский горисполком отказал в проведении пикета 25 марта на площади Звезд, поскольку указанной площадки нет в списке разрешенных мест. Вместо центра города, власти предложили отпраздновать пикет на безлюдном стадионе по ул. Челюскинцев.

Накануне 25 марта состоялись превентивные задержания местных активистов в Бобруйске, Березе, Бресте, Слуцке, Вилейке. Многих из задержанных ждут суды в понедельник, 26 марта.

Общественного активиста Николая Черноуса из Барановичей вызвали повесткой в Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета РБ на 10 часов 25 марта, с целью недопущения его на митинг в столицу.

Утром 25 марта сотрудники милиции начали чинить препятствия для тех, кто отправляется в Минск на празднование 100-летия БНД. В социальных сетях сообщают о том, что член БХД Евгений Анищенко из Орши, который ехал в Минск, рано утром был задержан милицией. Примерно в 8 часов утра на вокзале в Молодечно сотрудниками МВД был задержан общественный активист Алесь Абрамович, руководитель Минской областной организации БСДП (Грамада).

Задержан поэт Славомир Адамович, который собирался из Марьиной Горки на электричке попасть в Минск.

«На выезде из Бобруйска только что задержаны 5 членов БСДП вместе с членом ЦК Юрием Гриневицким. Все они направлялись в Минск на разрешенный властями концерт. Сейчас их машину сопровождают в отдел милиции. Обвиняют в каком-то преступлении», - сообщает в Фейсбуке Игорь Борисов.

Правозащитники из Бобруйска уточняют: задержанные - это Владимир Чабан, Эдуард и Юрий Гриневицкий, Евгений Габрэлян, Алексей Колесников. Их под конвоем возвращают в Бобруйск.

Журналистка Ольга Чайчиц пишет в «Фейсбуке»: «Не можем выехать из деревни, где живем. Задержали около дома».

Передает правозащитник Борис Бухель: «Могилев. В 9-50 позвонила Ухаренко Валентина (фамилию - на слух): в 5 км от города на минской трассе около села Сумароково задержали 11 человек, которые ехали в Минск ... Везут в РОВД Могилевского района. Мент сказал, что поступил сигнал. А какой, за что задерживают, не сказал. Отвечал только: все узнаете в РОВД, садитесь в их машину и предупредил о применении силы. Валентина Ухаренко сказала, что к одной женщине применили силу и повели к милицейской машине. Подъехала еще несколько милицейских машин. Много омоновцев. Телефон отключила».

В Молодечно где-то в начале на 10-ую задержали Анатолия Гмызу. Якобы для проверки документов. Сейчас он в РОВД. Об этом сообщают местные правозащитники.

Витебск. Заявитель шествия и митинга Владимир Кийко заблокирован людьми в штатском в своей квартире. У подъезда стоит машина УАЗ. Активиста Леонида Автухова заблокировали в своем доме в Городке Витебской области

Госавтоинспекция Беларуси запланировала на 25 марта проведение специальной операции «Фильтр» с не совсем понятными целями и задачами. Существует вероятность, что таким образом власти пытаются остановить автотранспорт, на котором многие региональные активисты добираются до Минска.


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