Массовые аресты на площади Якуба Коласа в День Воли (Видео, онлайн) 6 25.03.2018, 11:46

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Шествие должно было начаться в 12.00.

Сегодня отмечается 100-летие провозглашения Белорусской Народной Республики. В Минске и других городах Беларуси и мира проходят праздничные мероприятия, посвященные юбилею первого независимого государства в новейшей истории Беларуси.

На 12.00 запланировано начало «Марша достоинства и свободы» в Минске. Сбор участников акции назначен на площади Якуба Коласа. Шествие запланировано по проспекту Независимости и улице Янки Купалы до Оперного театра, где начнется праздничный митинг-концерт, разрешенный Мингорисполкомом.

Митинг-концерт возле Оперного театра, согласно решению Мингорисполкома, пройдет с 14.00 до 19.00.

Сайт Charter97.org проводит текстовую онлайн-трансляцию с акций в честь Дня Воли в Минске. Видео предоставили «Радыё Свабода».

12.18 Была попытка задержать журналиста «Радыё Свабода» Виталия Цыганкова.

12.16 Шесть наблюдателей ПЦ «Весна» были задержаны сотрудниками милиции. Это Максим Ковалев, Татьяна Мостыкина, Андрей Кречко, Анна Саханкова, Анастасия Лойко.

Фото: spring96.org

12.13 При попытке задержать пожилого человека возникла потасовка.

12.10 Задержан священник и молодой человек с бело-красно-белым флагом. ПЦ «Весна» сообщает, что задержаны около 30 человек. Появилась информация, что Николай Статкевич доставлен в РОВД Ленинского района.

12.09 Пожилой участник акции: «Это оккупированная Беларусь и мы живем в ней». 90-летний мужчина Александр Юстинович Каризна заявил «Я их не боюсь!».

12.06 Председатель международной комиссии движения солидарности «Разам» Игорь Ляльков заявил журналистам: «Происходит незаконное задержание мирных граждан. Это беззаконие и беспредел со стороны милиции. Люди видят, насколько напугана власть, что задерживает людей, собравшихся на мирный праздник. Такая у нас «либерализация».

12.05 За несколько минут задержаны несколько человек. События начинают напоминать День Воли 2017 года.

12.02 Задержана женщина с бело-красно-белым флагом. ОМОН задержал Елену Толстую. Задержали инвалида второй группы. Люди скандируют «Ганьба!» и «Фашисты!». Возле автозака произошла потасовка, люди пытались отбить задержанных.

Фото: «Радыё Свабода»

12.00 Елена Толстая развернуда бело-красно-белый флаг.

11.59 В Минске задержаны журналисты «Белсата» Екатерина Андреева и Сергей Ковалев. Журналисты должны были освещать Марш на площади Якуба Коласа.

11.58 Елену Толстую выпустили из автозака. Она рассказала журналистам, что в автозаке находится около 7-10 человек. Люди стоят лицом к решетке, руки за спиной. Причин задержания не объясняют.

11.56 На площади Якуба Коласа залержаны около 10 человек. Люди приходят с белыми и красными цветами. Была задержана пресс-секретарь движения солидарности «Разам» Елена Толстая, которая принесла цветы к памятнику Якуба Коласа.

11.50 На площади Якуба Коласа начинают собираться люди. Минский ОМОН уже задержал нескольких человек.

Фото: «Еврорадио»

11.30 Власти начали превентивные задержания активистов, которые едут из регионов в Минск. На выезде из Бобруйска задержали 5 активистов партии БСДП. Также была задержана журналистка Ольга Чайчиц. Сосед Николая Статкевича сообщил, что политика задержали возле его дома.