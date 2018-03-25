Задержана общественная активистка Ольга Николайчик 25.03.2018, 12:24

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Общественную активистку задержали на подъезде к площади Якуба Коласа.

Задержана общественная активистка и режиссер Ольга Николайчик. Об этом сообщает в своем «Фейсбуке» общественная активистка Светлана Коваленко. Ольге Николайчик удалось покинуть свой дом и доехать на такси до площади Якуба Коласа, но ее задержали, когда она выходила из такси.

По всей стране проходят превентивные задержания. Арестованы десятки активистов.

Напомним, что режим Лукашенко провел превентивные аресты участников празднования 100-летия БНР.

23 марта этого года Московский суд Минска приговорил к 10 суткам ареста координатора «Европейской Беларуси» Евгения Афнагеля.

21 марта задержаны также члены оргкомитета акции Владимир Некляев, Вячеслав Сивчик и Максим Винярский. Максима Винярского осудили 21 марта на 10 суток за акцию солидарности с сайтом «Хартия-97», заблокированным в Беларуси.

Владимир Некляев приговорен к 10 суткам, выйдет на свободу только 31 марта. Сивчик также находится в изоляторе на Окрестина. Также на 10 суток осужден активист «Европейской Беларуси» Леонид Кулаков за проведение 13 марта акции в поддержку «Хартии-97».

Сегодня утром в Марьиной Горке был задержан поэт и общественный активист Славомир Адамович.