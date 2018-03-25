Селфи с автозаков в День Воли 25.03.2018, 13:23

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Правозащитники «Весны» опубликовали селфи из автозака.

Правозащитники центра «Весна» опубликовали селфи после задержания на площади Якуба Коласа:

«В Минске задержаны десятки человек. Операция силовиков «фильтр» в самом разгаре: активистов в регионах не пускают в Минск. Останавливают и перенаправляют в РОВД.

Вот вам # БНР100», - сообщает ПЦ «Весна».

Напомним, что 25 марта, в День Воли, прошли массовые аресты людей на площади Якуба Коласа, которые собирались принять участие в «Марше достоинства и свободы», и аресты по всей стране, когда активисты ехали на мероприятия в Минск.