Селфи с автозаков в День Воли
- 25.03.2018, 13:23
- 2,334
Правозащитники «Весны» опубликовали селфи из автозака.
Правозащитники центра «Весна» опубликовали селфи после задержания на площади Якуба Коласа:
«В Минске задержаны десятки человек. Операция силовиков «фильтр» в самом разгаре: активистов в регионах не пускают в Минск. Останавливают и перенаправляют в РОВД.
Вот вам # БНР100», - сообщает ПЦ «Весна».
Напомним, что 25 марта, в День Воли, прошли массовые аресты людей на площади Якуба Коласа, которые собирались принять участие в «Марше достоинства и свободы», и аресты по всей стране, когда активисты ехали на мероприятия в Минск.