Дмитрий Бондаренко: Организаторы концерта должны отреагировать на массовые аресты в День Воли 2 25.03.2018, 13:23

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Этого требует минимальная порядочность.

Об этом сайту Charter97.org заявил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь», бывший политзаключенный Дмитрий Бондаренко, комментируя массовые аресты участников празднования 100-летия Белорусской Народной Республики:

- Иначе и быть не могло в стране, которая, по сути, оккупированна и является сатрапом России. Для этой власти, как уже говорил диктатор, «столетие Белорусской Народной Республики не то событие, которым можно гордиться».

Властями проведена спецоперация по разделению оппозиции. Причем, она проведена по принципу порядочность и подлость, трусость. Эта спецоперация властей очень похожа на прошлогоднюю. Отличие только в том, что в прошлом году эту предварительную кампанию информационного шельмования проводили государственные СМИ. Мы помним публикации в «Советской Белоруссии» и так называемую фрау А.. После шельмования были арестованы лидеры оппозиции, в первую очередь лидеры Белорусского Национального Конгресса и гражданской кампании «Европейская Беларусь», а также сотни активистов. Эта кампания предшествовала и разгону самой акции 25 марта 2017 года. В этом году «ноу-хау» властей заключается в том, что кампания шельмования против лидеров протестной оппозиции, лидеров БНК проводилась через «шестерок» в так называемых независимых СМИ. Но цель та же самая — вызвать негативную реакцию к настоящим независимым лидерам для того, чтобы их арестовать и потом обосновать разгон праздничных мероприятий в День Воли.

Задержания, аресты в регионах даже людей, представляющих зарегистрированные партии, которые ехали на официально разрешенное мероприятие, показывают, что власть использует искусственное разделение для того, чтобы чинить беспредел. Концерт в сегодняшних условиях напоминает мне концерт в колонии, когда сгоняют актив, зеков для увеселения, а наиболее опасных отправляют на время мероприятия в ШИЗО, чтобы не дай Бог ничего не вышло.

Восхищаюсь теми людьми, которые пришли сегодня на Якуба Колоса. Десятки смелых людей открыто подняли плакаты и национальные флаги в честь столетия БНР. В этой ситуации, мне кажется, единственное, что может спасти репутацию, совесть организаторов концерта - это проявление солидарности с десятками, а уже, может быть, в этот момент и сотнями арестованных в день 100-летия БНР активистов и лидеров оппозиции.

В этой ситуации надо проявлять солидарность с арестованными и, возможно, идти либо к Министерству внутренних дел, либо к тюрьме на Окрестина, чтобы поддержать товарищей и потребовать их освобождения. На мой взгляд, это единственное, что может как-то зачесться организаторам концерта, потому что пляски на костях во время массовых арестов выглядят, как минимум, шизофренично.