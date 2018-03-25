Репортаж с митинга и концерта в День Воли у Оперного театра (Онлайн)2
- 25.03.2018, 13:48
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Накануне по всей стране прошли массовые аресты оппозиции.
Митинг и концерт у Оперного театра в честь 100-летия Белорусской Народной Республики проходит в Минске.
Напомним, что концерту предшествовали массовые аресты людей на площади Якуба Коласа, которые собирались принять участие в “Марше достоинства и свободы” и аресты по всей стране, когда активисты ехали на мероприятия в Минск.
Сайт Charter97.org ведет текстовую онлайн-трансляцию с акции. Видео предоставили «Радыё Свабода» и «Белсат».
14.36 Выступает священник греко-католического прихода.
14.32 После католического священника выступает протестантский пастор.
14.29 Выступает католический священник, который говорит о значении БНР в истории и духовности Беларуси.
14.24 Со сцены звучит «Молитва за Беларусь».
14.22 Площадь Парижской коммуны перед Оперным театром заполнена почти полностью. Называется цифра в 10 тысяч человек участников мероприятия.
14.21 Зинаида Бондаренко и Всеволод Стебурако читают стихотворение Янки Купалы «Спадчына».
14.20 Официальная часть мероприятия объявлена открытой.
14.18 Исполняется гимн БНР «Мы выйдзем шчыльнымі радамі».
14.13 Официальное открытие мероприятия, запланированное на 14.00, пока откладывается.
14.12 Трансляция концерта с Оперного театра по-прежнему затруднена из-за проблем со связью.
14.04 Ольга Чайчиц сообщает, что проблемы со связью были как раз в то время, когда задерживали людей на Якуба Коласа. В итоге многие люди возле Оперного театра не знают о массовых арестах.
13.55 Возле Оперного театра организована «Улица БНР», где поставлены палатки политических партий и общественных организаций. На акции много национальной и партийной символики.
13.54 С белыми и зелеными шариками на акцию возле оперного театра пришли десятки родственников осужденных по 328 статье.
13.49 Активист Павел Юхневич заявил: «Хотел начать с Якуба Коласа, но там опасно с 2 детьми. Настроение не очень праздничное. Это неправильно, праздновать в одном месте, когда в другом задерживают десятки людей. Мои друзья сейчас находятся в тюрьме. Поэтому организаторы концерта должны со сцены заявить о задержанных и потребовать их освобождения. Это дело чести. это надо сделать, чтобы не потерять лицо».
13.48 Один из участников акции: «Хотелось бы, чтобы кроме концерта, было еще и шествие, как во все прошлые годы».
13.40 У журналистов возле Оперного театра долгое время были проблемы со связью. Сигнал появился в последние минуты.
13.40 Журналисты сообщают, что на площадка перед Оперным театром заполнена почти целиком, множество бело-красно-белых флагов. За порядком следят волонтеры, назначенные оргкомитетом по празднованию 100-летия БНР.
13.03 Возле Оперного театра собрались около 1000 человек.
12.55 Пожилая участница акции возде Оперного театра говорит, что приходит с этим бело-красно-белым флагом на все Дни Воли, начиная с 1988 года вместе с Зеноном Позняком. Один раз фоаг забрал милиционер, но не смог сломать древко. «В этом году праздник особенный. Это 100-летний юбилей», - говорит женщина.
12.50 Возле Оперного театра развернули несколько десятков бело-красно-белых флагов. Участники акции держат также белые и красные воздушные шары.