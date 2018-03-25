Репортаж с митинга и концерта в День Воли у Оперного театра (Онлайн) 2 25.03.2018, 13:48

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Фото: @Slaver

Накануне по всей стране прошли массовые аресты оппозиции.

Митинг и концерт у Оперного театра в честь 100-летия Белорусской Народной Республики проходит в Минске.

Напомним, что концерту предшествовали массовые аресты людей на площади Якуба Коласа, которые собирались принять участие в “Марше достоинства и свободы” и аресты по всей стране, когда активисты ехали на мероприятия в Минск.

Сайт Charter97.org ведет текстовую онлайн-трансляцию с акции. Видео предоставили «Радыё Свабода» и «Белсат».

14.36 Выступает священник греко-католического прихода.

14.32 После католического священника выступает протестантский пастор.

14.29 Выступает католический священник, который говорит о значении БНР в истории и духовности Беларуси.

14.24 Со сцены звучит «Молитва за Беларусь».

14.22 Площадь Парижской коммуны перед Оперным театром заполнена почти полностью. Называется цифра в 10 тысяч человек участников мероприятия.

14.21 Зинаида Бондаренко и Всеволод Стебурако читают стихотворение Янки Купалы «Спадчына».

14.20 Официальная часть мероприятия объявлена открытой.

14.18 Исполняется гимн БНР «Мы выйдзем шчыльнымі радамі».

Фото: tut.by

14.13 Официальное открытие мероприятия, запланированное на 14.00, пока откладывается.

14.12 Трансляция концерта с Оперного театра по-прежнему затруднена из-за проблем со связью.

14.04 Ольга Чайчиц сообщает, что проблемы со связью были как раз в то время, когда задерживали людей на Якуба Коласа. В итоге многие люди возле Оперного театра не знают о массовых арестах.

13.55 Возле Оперного театра организована «Улица БНР», где поставлены палатки политических партий и общественных организаций. На акции много национальной и партийной символики.

13.54 С белыми и зелеными шариками на акцию возле оперного театра пришли десятки родственников осужденных по 328 статье.

13.49 Активист Павел Юхневич заявил: «Хотел начать с Якуба Коласа, но там опасно с 2 детьми. Настроение не очень праздничное. Это неправильно, праздновать в одном месте, когда в другом задерживают десятки людей. Мои друзья сейчас находятся в тюрьме. Поэтому организаторы концерта должны со сцены заявить о задержанных и потребовать их освобождения. Это дело чести. это надо сделать, чтобы не потерять лицо».

13.48 Один из участников акции: «Хотелось бы, чтобы кроме концерта, было еще и шествие, как во все прошлые годы».

Фото: «Наша Ніва»

13.40 У журналистов возле Оперного театра долгое время были проблемы со связью. Сигнал появился в последние минуты.

13.40 Журналисты сообщают, что на площадка перед Оперным театром заполнена почти целиком, множество бело-красно-белых флагов. За порядком следят волонтеры, назначенные оргкомитетом по празднованию 100-летия БНР.

13.03 Возле Оперного театра собрались около 1000 человек.

12.55 Пожилая участница акции возде Оперного театра говорит, что приходит с этим бело-красно-белым флагом на все Дни Воли, начиная с 1988 года вместе с Зеноном Позняком. Один раз фоаг забрал милиционер, но не смог сломать древко. «В этом году праздник особенный. Это 100-летний юбилей», - говорит женщина.

12.50 Возле Оперного театра развернули несколько десятков бело-красно-белых флагов. Участники акции держат также белые и красные воздушные шары.