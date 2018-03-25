Николая Статкевича арестовали на 10 суток 2 25.03.2018, 14:31

Николай Статкевич

Лидер БНК находится на Окрестина.

Об этом сайту Сharter97.org заявила супруга лидера Белорусского Национального Конгресса Марина Адамович.

Оппозиционного политика задержали возле его дома, когда он пытался попасть на Марш на Якуба Коласа.

Николай Статкевич был доставлен в Ленинское РОВД города Минска, а затем в ЦИП на Окрестина.

Напомним, что 25 марта, в День Воли, прошли массовые аресты людей на площади Якуба Коласа, которые собирались принять участие в «Марше достоинства и свободы», и аресты по всей стране, когда активисты ехали на мероприятия в Минск.