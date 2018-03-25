Марина Адамович: Николая Статкевича задержали на глазах у «Евроньюс» 25.03.2018, 15:28

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Фото: svaboda.org

У дома одного из лидеров БНК неделю круглосуточно дежурила милиция.

Об этом сайту Charter97.org рассказала правозащитница, жена одного из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николая Статкевича Марина Адамович:

- В течение недели наш дом был очень плотно обложен со всех сторон. Синие микроавтобусы дежурили буквально круглосуточно. Я не преувеличиваю.

Все время у нас была заблокирована связь. Если в прошлом году заблокировали меня и сына, то в этом году всех соседей и даже знакомые, которые живут далеко от нас отметили, что на протяжении трех часов у них отсутствовала связь.

Сегодня утром соседи сообщили мне, что все въезды в наш поселок перекрыты ГАИ. Думаю, что таким способом милиция хотела предотвратить приезд к нам журналистов, что в итоге у них и получилось. До нас не доехали оператор и журналист «Белсата», которых задержали якобы для проверки документов.

У наших ворот поставили милицейскую машину. Еще в нескольких местах поставили знаменитые синие микроавтобусы. Стоит отменить, что материальное положение милиции очень существенно улучшилось. Если раньше у них были «Фольксвагены», то сейчас - «Мерседесы».

В общем, на виду, не глуша двигателей, милицейские машины стояли просто напротив входа в наш дом. Каким-то образом к нам пробилась съемочная группа «Евроньюса» и на глазах у нее, как только Николай попытался выйти из дома, его задержали. Я также села в милицейскую машину.

Нас завезли в Ленинское РОВД, где с Николаем провели «профилактическую беседу», предупредив его в очередной раз, что к нему может быть применен превентивный досмотр. После нас посадили в машину и завезли на Окрестина.

Мы добивались, чтобы нам сказали, в чем Николая обвиняют. На Окрестина сообщили, что муж был осужден на 10 суток еще в конце октября.

Мне пришлось напомнить им нормы административно-процессуального кодекса. Согласно ему, административное наказанием может быть реализовано на протяжении двух месяцев. В общем, мы не единожды сказали, что милиционеры нарушают законодательство, порядок исполнения административных наказаний, но такие «мелочи», как закон там никого не волнуют. После меня отпустили, а Николая забрали.

Напомним, что 25 марта, в День Воли, прошли массовые аресты людей на площади Якуба Коласа, которые собирались принять участие в «Марше достоинства и свободы», и аресты по всей стране, когда активисты ехали на мероприятия в Минск.