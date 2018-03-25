Освобождены Статкевич, Некляев и Афнагель 54 25.03.2018, 20:27

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(Обновляется) Перепуганные белорусские власти освободили арестованных лидеров БНК.

Как сообщила Сharter97.org жена кооридантора «Европейской Беларуси» Евгения Афнагеля Екатерина Людвиг, власти освободили шестерых задержанных, среди которых лидеры Белорусского Национального Конгресса Евгений Афнагель и Николай Статкевич.

Информацию об освобождении Николая Статкевича подтвердила его жена Марина Адамович. Политик сумел связаться с супругой по телефону.

Также Марина Адамович сообщила, что вместе с Николаем Статкевичем были освобождены Владимир Некляев, Максим Винярский, Евгений Афнагель, Леонид Кулаков и Вячеслав Сивчик.

Напомним, что 25 марта, в День Воли, прошли массовые аресты людей на площади Якуба Коласа, которые собирались принять участие в «Марше достоинства и свободы», и аресты по всей стране, когда активисты ехали на мероприятия в Минск.