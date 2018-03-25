Владимир Некляев: То, что произошло 100 лет назад, это же не концерт был 3 25.03.2018, 21:21

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Владимир Некляев

Лидер БНК рассказал, почему важно было отметить юбилей БНР шествием.

Как сообщал Charter97.org, лидеров БНК Владимира Некляева, Николая Статкевича, Евгения Афнагеля и активистов Максима Винярского, Вячеслава Сивчика и Леонида Кулакова, которых задержали накануне Дня Воли, отпустили с ЦИП на Окрестина.

- Нас почти выгнали из Окрестина, - смеется Владимир Некляев. - Никто ничего не объяснял. Интуитивно я догадывался, что так может быть. Я не хотел оттуда уходить, как и Статкевич. И не потому, что там так хорошо, а потому что это уже открытая бравада режима: мы делаем, что хотим, нам закон не писан, мы сами закон. И еще такая штука, что мне присудили 10 суток, четверо я отсидел, еще 6 висят. Я потому и не хотел уходить с Окрестина, хотел отсидеть все вместе, так как сейчас есть риск, что в любой момент меня вновь могут забрать.

Политик объясняет, что все задержанные не были против концерта, но выступали за политическую составляющую акции на 25 марта.

- То, что произошло 100 лет назад, это же не концерт был. Это было большое историческая дело, люди, которые на это пошли, они герои, - говорит Некляев. - В память их мы и хотели сделать это политическое дело. И ничего тут не угрожало ни режиму, ни власти. Но у нее [власти] была задача разломать политическую оппозицию, чего она и добилась. Если не было вот этого раскола, чтобы часть оппозиции не изменила тем людям, которые пожертвовав собой заложили основы БНР, и настояли на своем, было бы у нас и шествие, и концерт, и была бы более менее объединенная оппозиция. А так вышло, что вышло, - отметил в комментарии tut.by Владимир Некляев.

21 марта были задержаны активисты, входящие в оргкомитет по празднованию 100-летия БНР: Вячеслав Сивчик, Максим Винярский и политик Владимир Некляев. Их арестовали на 10, 5 и 10 суток соответственно и увезли в ЦИП на Окрестина.

22 марта были задержаны активисты Леонид Кулаков и один из лидеров БНК Евгений Афнагель. Они также получили 10 суток ареста.

25 утром задержали Николая Статкевича, он получил 10 суток, но также уже вышел на свободу.