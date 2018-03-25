Евгений Афнагель: Нас освободили благодаря международному давлению 1 25.03.2018, 22:45

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Лидер БНК прокомментировал задержания на День Воли в Минске.

Лидер Белорусского Национального Конгресса Евгений Афнагель рассказл Charter97.org, почему власти арестовали активистов, но вскоре решили их освободить.

- Задержания на День Воли - это традиционный страх Лукашенко. Его режим боится своего народа. В прошлом году он увидел, что может быть на улицах Минска, сколько людей может выйти.

Его страх тянется еще с 2010 года. Для него это было кошмаром, когда шли десятки тысяч белорусов по проспекту Независимости и скандировали «Уходи!». Этот кошмар его преследует регулярно. Именно из-за этого они и используют методы превентивных задержаний.

Несмотря на это, как я сейчас узнал, люди все равно пришли на шествие, пришли на концерт и все эти аресты своей цели не достигли.

- Почему вас внезапно решили освободить?

- Освободили нас благодаря международному давлению на белорусские власти. Благодаря работе журналистов все увидели, что сегодня происходило в Минске, на Якуба Колоса в частности. Все знают про эти превентивные аресты.

Думаю, в последние дни лукашенковским чиновникам пришлось услышать немало неприятных слов. То есть было международное давление, было требование освободить политических заключенных.

Пусть и с опозданием, но хотел бы воспользоваться случаем и поздравить всех белорусов с Днем Воли - с этим большим праздником - 100-й годовщиной провозглашения Белорусской Народной Республики!

Напомним, 21 марта были задержаны активисты, входящие в оргкомитет по празднованию 100-летия БНР: Вячеслав Сивчик, Максим Винярский и политик Владимир Некляев. Их арестовали на 10, 5 и 10 суток соответственно и увезли в ЦИП на Окрестина.

22 марта были задержаны активисты Леонид Кулаков и один из лидеров БНК Евгений Афнагель. Они также получили 10 суток ареста.

25 утром задержали Николая Статкевича, он получил 10 суток, но также уже вышел на свободу.