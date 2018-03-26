Правозащитница: Сначала выламывали пальцы, потом нащупывали каждый ноготь и разжимали 9 26.03.2018, 12:26

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Татьяна Самникова рассказала подробности о нахождении в Советском РОВД 25 марта.

– Первый раз меня повели снимать отпечатки пальцев после 1-1,5 часов задержания, – пишет в «Фейсбуке» правозащитница «Весны» Татьяна Самникова, которую с коллегами задержали накануне в полдень у площади Якуба Коласа. – Оказавшись первый раз в этом кабинете, стало понятно, что со мной собираются сделать – я отказалась. Припомнилось что-то из разряда того, что дактилоскопию в обязательном порядке могут проходить только военнообязанные и подозреваемые в уголовных делах.

Я, очевидно, ни там, ни там, поэтому отказалась категорически. Меня снова вывели во внутренний двор Советского РОВД к другим задержанным. Всего их было около пятидесяти. Еще 3-3,5 часа у стенки. На протяжении этого времени мне так и не сказали, на каком основании я задержана.

Когда во дворе осталось четыре человека, меня попросили снова пройти в здание РОВД. Прошла.

Меня опять подвели к этому кабинету. Вокруг не было никого из задержанных. Только сотрудники правоохранительных органов, около десяти человек. Почти все были по форме, без жетонов. В штатском находились сотрудники, которые фотографировали и еще один, которого все слушались. Основную беседу со мной вел именно он:

– Сейчас будем брать у вас отпечатки пальцев.

– Я не буду сдавать. Я против.

– Либо добровольно, либо мы сами возьмем.

– Это незаконно.

– Назовите статью, по которой незаконно.

– Я не военнообязанный мужчина, поэтому имею право отказаться.

– Статью мне назовите.

Конечно же, статью и документ я не держу в памяти, в связи с этим и сказать было нечего. Поэтому я начала сначала, обращаясь ко всем сотрудникам правоохранительных органов, которые передо мной стояли:

– Представьтесь, пожалуйста. Ваши ФИО и звания.

Вот тут уже им не было что мне ответить. Я продолжала:

– Вы действуете не по процедуре!

На что они только переглянулись и усмехнулись. Стало понятно, что все решено, у меня не спрашивают позволения, игнорируют закон, процедуру… Мне не говорили, за что я задержана, мне не представлялись, мне не разъясняли мои права. Последовало еще несколько попыток с их стороны уговорить меня сдать отпечатки добровольно. Отказалась принципиально.

Когда они поняли, что добровольно я не выдам отпечатки, сотрудник в штатском дал команду меня держать. Я резко села на корточки, зажала свои руки между ног, вцепилась пальцами в свои же лодыжки. Меня сначала пытались поднять, но получалось только целиком – сгруппированную.

Начали со мной возиться. Далее сотрудник в штатском, чьи команды все беспрекословно выполняли, сказал держать крепче. Сам же взялся за мои руки в районе плеч, уперся ступней своей ноги мне в колени, и начал меня разгибать, вытягивая мои руки. Когда с этой задачей он справился, то другой сотрудник, что стоял сзади, меня заломал и держал мою руку за спиной. Двое других блокировали и держали мою другую руку. Кулак я старалась не разжимать изо всех сил. Сначала мне выламывали пальцы, я кричала, на что получала ответы типа:

– Сама виновата.

– Надо было сразу – отпустили бы уже давно.

– Может, дальше добровольно сдашь?

Я кричала, что это незаконно, не по процедуре, они совершают преступление. Они продолжали со мной возиться. Отпечатки снимал все тот же сотрудник в штатском, еще двое помогали ему выкручивать мне пальцы.

Потом они открыли для себя новый прием: чтобы не выламывать мои пальцы, они нащупывали ноготь и за него разжимали каждый палец по отдельности. Было больно. Очень. Все что я могла делать в этой ситуации, это дергать пальцами, чтобы отпечатки смазывались. Конечно, это приводило к тому, что они переделывали определенные пальцы по два раза. Но это был мой единственный способ продолжать выражать несогласие. Все это сопровождалась усмешками, издевками, оскорблениями в мой адрес:

– Видимо, что-то натворила, раз так не хочет проходить дактилоскопию.

– Ну вот, сейчас откатаем и можно в армию забирать.

– Тебе мозги промыли.

– Дура.

– Сидеть дома надо было.

И т.п.

Это ужаснейшая ситуация, когда ты ничего не можешь сделать, где закон тебе не помогает, поскольку не соблюдается теми, кто должен блюсти его и защищать. А в воздухе почти нет кислорода, т.к. все пропитано их уверенностью в собственной безнаказанности. И ты задыхаешься, задыхаешься от того, что тебя скрутили, придавили, зажали и незаконно катают твои пальцы, попирая твое право на личную неприкосновенность.

Ты кричишь, возмущаешься, смотришь на людей, держащих тебя, а они тебе в глаза не смотрят. Держат, крутят, выламывают, выполняют приказ, но в глаза не смотрят. Тем временем, сотрудник в штатском с больным азартом дактилоскопирует палец за пальцем, палец за пальцем. Что остается? Кричать? Кричала! Но я же в … РОВД!!! Кто в такой ситуации придет на помощь?

После снятия отпечатков пальцев меня поставили перед фактом, что будут фотографировать. Я отказалась. Все тот же сотрудник в штатском приказал вести меня фотографироваться насильно. Меня снова схватили. Сначала за волосы на затылке, потом блокировали руки и ноги. Я уворачивалась от камеры. Была суматоха. В ней сфотографировали мой фас, профиль – все насильно фиксируя мою голову за волосы.

Поскольку я уворачивалась, сопротивлялась и щурилась, я не могу сказать в каком положении меня фотографировали, но сомневаюсь, что в вертикальном. Когда все закончилось, кто-то из сотрудников бросил шуточку, мол, давайте еще слюну возьмем.

В общей сложности меня держали 4-5 человек, в зависимости от конкретного интервала времени. Остальные смотрели. Помимо прочего, на протяжении всего этого времени я была одета в жилетку независимого наблюдателя. Сопротивление я оказывала путем сжимания ладоней в кулак, группировкой тела и уворачивания от фотокамеры; потому что сотрудников правоохранительных органов бить, кусать, хватать за форму и прочее по закону нельзя…

Когда где-то через 1-1,5 я увидела протокол, то в нем мне инкриминировали сопротивление при задержании, а не при дактилоскопии. Как будто этого всего и не было вовсе: ни выламывания пальцев, ни таскания за волосы, НИ-ЧЕ-ГО! Только при оформлении протокола какой-то проходящий мимо милиционер проинформировал меня, что мои фото (или видео, я не знаю, что они снимали) пользуются успехом среди сотрудников Советского РОВД.

Занавес.