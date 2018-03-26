Леонид Кулаков: Вышел из камеры и крикнул «Жыве Беларусь!» 26.03.2018, 13:07

Леонид Кулаков

Власти не хотят расставаться со своим корытом.

Об этом заявил активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Леонид Кулаков, комментируя Сharter97.org свое задержание в преддверии празднования 100-летия провозглашения Белорусской Народной Республики:

- Двое суток возле моей «хрущевки» стояли машины, в которых находилось где-то восемь милиционеров. Столько тунеядцев, которым нечего делать, стояли и ждали одного активиста.

Затем мне позвонили журналисты телеканала «Белсат» и сказали, что приедут через 20-30 минут. Почти сразу же в дверь позвонили омоновцы и сказали, что если я не открою - будут ломать двери.

Мой телефон стоял на прослушке, это стало понятно, после того как омоновцы начали меня упрекать, мол, «ты говоришь, что ничего не боишься, а побоялся отвезти сестре Максима Винярского собаку, после того, как активиста задержали». Я им ответил, что очень хотел попасть на Марш. А на вопрос, откуда вы знаете, что я говорил - они сразу замялись. Мне заявили, что я нахожусь в розыске, что осужден. Я удивился, ведь суд был назначен на 30 марта.

Привезли в РОВД, неправильно составили протокол, украв целый час моей жизни. В 14.30 начался суд. Я был осужден за то, что принял участие в акции в поддержку «Хартии-97». Я нисколько не жалею, ведь журналисты столько раз становились на защиту людей. Теперь настало время гражданского общества поддержать журналистов. Cуд закончился, я традиционно крикнул «Жыве Беларусь!», судья усмехнулась и заявила, что я арестован на 10 суток.

В камере находились четыре человека, один из них - пьяный бомж. Условия содержания были ужасные, постоянно текла вода, но администрации до этого нет никакого дела. Накануне 25 марта я молил Бога, чтобы если люди выйдут на площадь Якуба Коласа - все прошло тихо и спокойно. В камере постоянно были проверки, как будто заключенные могут «улизнуть» через зарешеченное окно. Я поздравлял всех конвоиров, начальника конвоя со 100-летием БНР.

Должен был освобождаться мой сосед по камере. Но открывается дверь и мне говорят, чтобы выходил я.

Мне казалось, что что-то перепутали.

Как только я вышел из камеры - крикнул «Жыве Беларусь!» и услышал в ответ из соседних камер - «Жыве вечна!»

Через некоторое время освободили Афнагеля, затем Статкевича. Мы думали, что нас будут переводить в ИВС, но, как оказалось, нас отпустили на свободу.

На выходе стоял Вячеслав Cивчик, он был удивлен, что меня задержали. Мы обнялись, были рады друг друга видеть. Все находились в неведении, что происходило на площади Якуба Коласа.

Знаете, я не хотел выходить на свободу, лучше сразу отсидеть свой арест до конца, чем частями. Сейчас меня могут забрать в любое время и заявить, что у меня «висит» административный арест. Например, могут воспользоваться и «закрыть» нас перед «Чернобыльским шляхом».

Власти очень напуганы, не хотят расставаться со своим корытом. Этих тунеядцев неплохо кормят. Cамые большие тунеядцы - это ОМОН. Ничем люди не занимаются, кроме того, что задерживают бабушек и дедушек. Где это видано, в какой другой стране стариков хватают и тащат в автозак, как будто это какие-то убийцы и бандиты. После того, как я посмотрел видео, меня накрыло негодование. Хочется еще больше бороться с этим режимом.

- Как вы думаете, почему власти выпустили вас на свободу?

- У меня есть ощущение, что либо кто-то из важных европейских политиков должен приехать в Минск, либо кто-то из наших чиновников едет за границу, поэтому было принято решение нас освободить. Что может сказать тот же Макей, когда в стране есть политзаключенные.