Минобороны Британии: Уже есть ордера на арест сомнительных российских активов 3 26.03.2018, 14:10

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Гэвин Уильямсон

Секвестр имущества россиян будет одним из ответов на применение химоружия на территории королевства.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил о выдаче ордеров на арест российских активов сомнительного происхождения.

Как информирует Интерфакс-Украина, об этом он заявил на пресс-конференции в Таллинне в понедельник.

По его словам, Великобритания в ответ на химическую атаку в Солсбери намерена предпринять меры в отношении российского имущества сомнительного происхождения.

"Уже есть ордера на арест сомнительного имущества, в отношении которого в Великобритании недавно уже начал действовать новый закон. Наша цель обеспечить, чтобы любое непонятным образом добытое имущество было взято на учет, и для этого предпринимаются необходимые шаги", - сказал британский министр.

"Правительство в ближайшие недели и месяцы будет работать очень старательно и обеспечит, чтобы этими проблемами занимались", - подчеркнул Уильямсон.

По его мнению, целью президента России является "внесение раскола между Великобританией и ее союзниками, но Эстония и многие другие государства показали, что это невозможно".

Уильямсон отметил, что он не готов рассказать о возможных дальнейших шагах Великобритании в отношении России, об этом должна сообщить премьер-министр Тереза Мэй.

В свою очередь министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил, что "правительство Эстонии полностью верит объяснениям Великобритании в отношении химической атаки в Солсбери".

"Эстония самым строгим образом осуждает незаконное использование силы в Великобритании, где на территории суверенного государства было использовано химическое оружие. Мы полностью доверяем следствию, проводимому властями Великобритании, и призываем Россию прекратить эту нелегальную деятельность", - сказал Луйк.

Он отметил, что Эстония оказывает Великобритании "очень сильную политическую поддержку", ее дальнейшие шаги еще рассматриваются, о них будет сообщено в течение нескольких дней.

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

20 марта 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.