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Этот дедушка не интересен «мотолькам»

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  • Алена Толстая
  • 28.03.2018, 9:14
  • 4,441
ФОТО: NN.BY

Люди, которые сознательно выбрали Марш достоинства и свободы.

Вы говорите, - «марши нам надоели». Вы думаете, гешефт власти и «концертников», торговля «незарегистрированной символикой» и весь этот «пасхальный базар» будут вас вдохновлять и дальше?

Вы думаете, за возможность послушать песенку и купить магнитик вы пойдете против танков?

А вот этот пожилой человек, 80 лет ему, стоял лицом к стенке с колючей проволокой и руками вверх, ладонями на стенку, и молился. Более трех часов, на улице. С бело-красно-белой лентой и «Погоней» на шее, которую приказали снять. Говорил, - может в последний раз вышел на День Воли, так как больной... Свобода для него - это достоинство.

Этот дедушка неинтересен «мотолькам». Что с него возьмешь? Для государства он лишний, он уже не «ресурс».

Но помните поминутно, чувствуйте всей своим нутром, или что там у вас есть, - этот дед, те женщины, парни, которые сознательно выбрали Марш Достоинства и Свободы, - они тонкий лед под вашими ногами. Лед под ногами майора.

P.S. Напомним, что во время арестов участников шествия 25 марта сотрудники милиции топтали задержанных ногами.

Алена Толстая, «Фейсбук»


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