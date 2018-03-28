Максим Винярский: Сегодня главный выбор – быть свободным или быть «послушным» 28.03.2018, 10:38

Максим Винярский

Фото: «Радыё Свабода»

Уроки из празднования 100-летия БНР.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Максим Винярский прокомментировал Charter97.org массовые аресты накануне и в День Воли 25 марта:

- Свое задержание 21 марта считаю попыткой воспрепятствовать моему участию в марше 25 марта. То, как именно происходило мое задержание, ярко демонстрирует, чего именно боятся власти.

Засада из шести омоновцев – вместо повестки в суд. Того глядишь, объявят «спецоперацией», и наградят участников. Что бы ни говорил диктатор в своих интервью, а неподконтрольных ему уличных акций он боится больше всего.

Это видно и из поведения силовиков на площади Якуба Коласа 25 марта и по задержаниям в регионах.

Но для меня все просто: конституционные права гражданина – существуют только когда за них борются. Цель власти в том, чтобы все граждане вели себя как «пленные», высовывались лишь по команде, и чтоб сами травили тех, кто не согласен на условия режима.

Власти хотят управлять страной как исправительной колонией, со всеми вытекающими атрибутами: показухой, активом, по кивку администрации натравливаемым на несогласных, «карцерами» для тех кто и в таких условиях хочет сохранить свободу. Получится или нет, зависит от каждого из нас. Сегодня это главный выбор – быть свободным или послушным.

А про «освобождение» 25 марта меня и моих соратников могу сказать: как посадили беззаконно, так и выпустили беззаконно. Это ярко показывает, чего именно стоят все их «клоуны в черных хламидах» и их «бумажки». О каком «законе» можно говорить в такой ситуации? Марионетки – от первого до последнего. Причина такого скоропалительного «освобождения» кроется скорее всего в международном давлении. Но если здесь, в стране, на режим не будет давить изнутри гражданское общество, то беззаконие будет только нарастать.