СК завел дело за порезанные колеса машин семьи Николая Статкевича 11 28.03.2018, 13:38

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Инцидент произошел в ночь на 25 марта.

Марина Адамович, жена одного из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николая Статкевича, признана потерпевшей в деле о порче ее имущества и проникновении на частную территорию, которое завел Следственный комитет, передает «Радыё Свабода».

Речь идет о семи пробитых колес на двух автомобилях во дворе дома Марины Адамович, где она живет вместе с мужем Николаем Статкевичем. Марине Адамович про ее стату в деле сообщил сотрудник Следственного комитета, когда приглашал на беседу.

«Я пока болею, сказала, что приеду к ним на разговор, как почувствую себя лучше», - сообщила Марина Адамович.

Инцидент произошел в ночь на 25 марта.

Марина Адамович рассказала, что в три часа ночи она услышала какой-то шум во дворе под окнами.

Марына Адамовіч, архіўнае фота

«Но мы тогда боялись не за машины, а сами знаете - что ворвутся в дом и заберут Николая. Поэтому не спала и сразу, как что-то стукнуло, выскочила во двор. Было темно, никого я не видела, а злоумышленники, видимо, попадали на землю, в грязь (хотя это утешает). Но про колеса мы тогда и не подумали. Это уже потом, когда вечером 25-го позвонили, что выпускают Николая, я попыталась отъехать, а колеса пробиты. Вот тогда стало понятно, что это был за звук», - говорит Марина Адамович.

Рядом с домом Марины Адамович стояли два автомобиля - ее «Форд» и «Опель», принадлежащий отцу Николая Статкевича. Из восьми колес двух автомобилей было пробито семь.

26 марта Марина Адамович вызвала милиционеров и, когда те приехали, написала заявление. Она вспоминает, что осмотр пробитых колес и составление бумаг затянулись более чем на 4 часа. Среди других действий эксперты сделали гипсовый отпечаток следа.

«Хотя тут уже столько народу перебывало!», - удивляется Марина Адамович и добавляет: «Сотрудники вели себя нормально, даже пытались говорить со мной по-белорусски. А как уехали, так почему-то вскоре вернулись, повторили осмотр. Может, количество дырок не совпало с тем, что говорят их источники? Пусть ищут, но полагаю, это сделали те, кто нас ночью сторожил. Чтобы отрапортовать, что никуда не убежим и чтобы себе было спокойнее», - полагает Марина Адамович.

Пробитые колеса, по словам Марины Адамович, ремонту не подлежат.

«Покрышки не просто проколотыми, а порезанные ножом так, что уже не заклеить. В некоторых местах корд торчит», - говорит Адамович.

Сотрудник Следственного комитета, который приглашал Марину Адамович на беседу в СК, отказался прокомментировать для журналистов возбуждение уголовного дела и назвать свою фамилию.

Напомним, что накануне 25 марта у дома политика на протяжении трех дней дежурили сотрудники в штатском. Утром в День Воли Николай Статкевич был задержан милиционерами возле дома и отвезен в Советский РУВД, где его держали до вечера.