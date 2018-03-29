Белорусы сорвали спецоперацию «волк в овечьей шкуре» 6 29.03.2018, 8:56

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Фото: svaboda.org

Что на самом деле произошло 25 марта?

Об этом в интервью Charter97.org рассказал координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко.

- В последние месяцы во власти наблюдается шизофрения. С одной стороны, принимается декрет о «цифровой экономике», создается целое министерство, но блокируется крупнейший независимый сайт «Хартия-97». Разрешается концерт в день столетия Белорусской Народной Республики, но в то же время арестовываются сотни людей 25 марта. Что происходит?

- Подобное обычно происходит в диктаторских режимах в тот период, когда экономическое состояние не позволяет правителям управлять по-старому. Похожая ситуация, которую тоже называли шизофренией, была во времена Михаила Горбачева, когда одновременно принимались законы о кооперации и о нетрудовых доходах. Такое же было при смене власти в странах бывшего социалистического лагеря.

Это объясняется тем, что у режимов нет экономических возможностей для поддержания уровня жизни населения хотя бы на том уровне, который был раньше. Отсюда возникает противоречие внутри правящей верхушки, где представители разных групп, интересов, кланов, дают разные советы. Часто взаимоисключающие. В связи с тем, что проблемы нарастают, режим пытается одновременно использовать все советы. В результате получается то, что мы сейчас видим в Беларуси.

Самое главное, что режиму срочно нужны деньги, новые технологии. Страна находится в состоянии демографической катастрофы. Даже по официальным данным о трудовых ресурсах, можно считать, что за рубежом работает более миллиона белорусов, то есть реально в стране живет не 9 миллионов 300 тысяч людей, а восемь миллионов.

Число пенсионеров увеличивается. Они, к сожалению для власти, не могут выехать в другие страны, а им ведь нужно выплачивать пенсии с зарплат работающих, которых становится все меньше и меньше. Отсюда возникает невозможность работы экономики по старым принципам и, соответственно, делаются попытки как-то разрешить клубок проблем.

- Что сейчас происходит в оппозиции? Почему одних избивают, арестовывают, а другим дают «зеленый свет» и концерт у Оперного театра?

- В белорусской оппозиции происходит то, что происходит в любой оппозиции. Как в демократических странах, так и в недемократических. Существуют разные взгляды на мир, ситуацию. Это нормальная вещь для демократических стран, потому что есть разные идейные течения: либерализм, социалистические идеи, социал-демократические, консерватизм. Это всегда было и всегда существует.

При этом в диктатурах активно работают спецслужбы, которые ломают людей, вербуют различными способами. Заставляют шантажом, насилием, угрозами родным работать на себя. Факт, что в Беларуси часть оппозиции, часть медиа, так же как и в других диктатурах, работает под контролем. Власти пытаются через свою агентуру влиять на ситуацию в оппозиционном движении.

- Сейчас много говорится про создание так называемой «концертной оппозиции». Зачем она нужна режиму?

- Цель спецслужб - чтобы не было людей, которые могут в кризисной ситуации возглавить протесты. Нужно иметь подконтрольную оппозицию, чтобы, в том числе, не допустить массовых протестов в стране.

- Можно ли сравнивать ситуацию в Беларуси с той, что была в конце 1980-х-в начале 1990-х годов в постсоциалистических странах?

- Можно. Объективно ситуация для Москвы гораздо хуже сейчас, чем на момент перестройки. Советский Союз на тот момент тогда был второй экономикой мира. Доля советской экономики составляла 10-13 процентов от мирового ВВП. Сегодня Российская Федерация имеет ВВП около 1,5 триллионов долларов и ее доля в мировой экономике составляет ничтожные 1,8 процента. ВВП Европейского Союза - 18 триллионов долларов. ВВП США более 17 триллионов долларов. ВВП Китая 10 триллионов долларов. Плюс есть еще Япония, где ВВП около 3 триллионов долларов.

В этом плане экономическое влияние России значительно меньше влияния СССР на тот момент. С точки зрения экономики, кризис в России сегодня гораздо больше, чем кризис в то время в СССР. Соответственно, состояние экономики той же Беларуси, если сравнивать, например, с ГДР, также печальное. Уровень жизни в ГДР тогда был значительно выше, чем сейчас в Беларуси. ВВП на душу населения в ГДР в 1989 году составлял 12,5 тысяч долларов. В Беларуси сегодня этот показатель составляет 5,5 тысяч долларов.

- Так что же произошло, на ваш взгляд, 25 марта и какую оценку можно дать произошедшему?

- Мне не было понятно, что происходит до вечера 25 марта. Абсолютно неожиданным было освобождение лидеров БНК и десятков задержанных белорусских граждан, многие из которых уже были осуждены по административным статьям. Но именно это событие является ключевым в оценке того, что произошло в Беларуси в День Воли. Власти понимали, что акция оппозиции по-любому состоится. И поэтому решили использовать столетие провозглашения Белорусской Народной Республики в своих интересах.

Понятно теперь, что визит Макея в Великобританию не просто так был назначен на 26 марта, и режим еще за несколько месяцев готовил спецоперацию на 25 марта, частью которой стала блокировка в Беларуси Charter97.org и belaruspartisan.org, возбуждение уголовных дел против популярных видеоблогеров и массированное давление на активистов Независимого профсоюза РЭП.

На мой взгляд, главной целью всего этого было традиционное выманивание кредита, в данном случае — у Великобритании. Под соусом того, что Лукашенко, разрешив концерт на 100-летие независимости страны, уже стал почти белорусским националистом и хочет оторваться от Путина. Но белорусские силовики чуть все не перечеркнули своими брутальными и садистскими действиями по разгону планируемого праздничного шествия.

Сенсационное освобождение из тюрем белорусских лидеров произошло еще и потому, что Макей ехал именно в Великобританию. После самой массовой в истории высылки из западных стран российских дипломатов шпионов роль режима Лукашенко в представлении интересов России еще более возросла: именно белорусские посольства сейчас будут выполнять те функци, которые выполняли высланные офицеры ГРУ и СВР России. Одновременно объем взаимной контрабанды для компенсации встречных торговых санкций России и Запада через Беларусь должен значительно вырасти. Для этого режим Лукашенко должен иметь минимально приемлимые отношения со странами НАТО. А белорусские дуболомы арестами оппозиционных лидеров чуть было не сорвали такой нужный, в том числе и для Кремля, визит Макея в Лондон.

Поэтому вполне возможно, что приказ об освобождении белорусских оппозиционеров вечером 25 марта поступил из Москвы. Таким образом День воли стал важным фактором международной политики.

- Вы сказали о действиях силовиков. Значит, внутри власти Лукашенко существуют разные группы?

- Я бы выделил в Беларуси сегодня три группы. Первая, Семья — это Лукашенко, его родные и самые приближенные. Лукашенко является единственным олигархом в Беларуси. Состояние Семьи составляет десятки миллиардов долларов.

Вторая группа — это класс чиновников, бизнесменов, части умеренных силовиков высшего ранга, которые понимают реальное положение дел, думают о будущем своих детей и внуков. Они хотят, чтобы ни случилось каких-либо неожиданностей, и их дома, деньги, собственность, крышуемые бизнесы остались при них. Чтобы они могли жить также, как люди их уровня в Украине или в странах-соседях Литве и Польше. В душе они даже хотят, чтобы в Беларуси произошли перемены, и страна развивалась по-европейским правилам. Эти люди тоже имеют свои отдельные интересы и понимают, что если власть в Беларуси изменится, то они выиграют в целом от этих изменений.

Есть третья группа. Она очень специфическая. Естественно, что и в Советском Союзе были силовики, которые были против Перестройки и того, чтобы идти по цивилизованному пути, были против независимости советских республик.

Однако сейчас в Беларуси подобный слой силовиков можно назвать просто отморозками. Их мозг поврежден российской пропагандой. Они мечтают о том, чтобы стрелять, давить, сажать в тюрьмы, грабить и осуществить передел. Для них примером является сегодняшняя ситуация в «ЛНР»/«ДНР». Они поклонники Гиви и Мотороллы, примеряют на себя эту роль. Они думают: как же так, мы такие крутые, дайте нам сигнал, и мы поддержим Путина, зачистим всю оппозицию и осуществим великий «передел». Эта группа ненавидит и презирает правящий класс, чиновников. Их кумир Путин, отнюдь не Лукашенко. Чтобы удержаться у власти, белорусский диктатор переодически отдает им на съедение бизнесменов, чиновников, директоров заводов. И представители класса «силовых отморозков» отыгрываются в тюрьмах и зонах на «чинушах» и «коммерсах».

Названные мною три группы имеют разные интересы, которые определяют их модели поведения.

Лукашенко и Семья не заинтересованы в изменениях, они заинтересованы в том, чтобы статус-кво сохранялся. Но более продвинутые представители чиновничества и МИДовцы говорят, что без денег, без западных кредитов и технологий никуда, и для этого нам надо изображать, что мы тоже европейские и стремимся к демократии. В итоге, Лукашенко вынужден идти на эти шаги, которые вы в начале назвали шизофреническими. А у силовиков просто чешутся руки.

- Что значат события 25 марта для оппозиции?

- Я считаю, что те цели, которые ставил Белорусский Национальный Конгресс перед проведением акции 25 марта были почти полностью достигнуты. Состоялась массовая праздничная акция, пусть и в усеченном формате, в день 100-летия БНР. Мировые медиа в освещении событий в Беларуси делали акцент на брутальные действия белорусской милиции. Для получения так необходимого режиму западного кредита спецслужбы вынуждены были открыто засветить свою агентуру в оппозиции и в «независимых» медиа. По словам Лукашенко о том, что не надо обращать внимания на заявления Евросоюза и США, можно сделать вывод, что договориться о получении масштабного западного кредита не удалось.

Настоящие белорусские лидеры продемонстрировали свою силу уже второй год подряд. Их арест и освобождение стали фактором в большой международной игре. Белорусы своим мужеством сорвали спецоперацию белорусских властей «волк в овечьей шкуре» и показали всему миру свое стремление к Независимости.