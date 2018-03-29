Что полезней для здоровья: пиво или вино 4 29.03.2018, 13:28

2,605

Какой же напиток лучше выбрать?

Дарвин Токмо в своей статье для Homebrew.com пытается выяснить, какой из напитков — пиво или вино — даёт больше преимуществ для защиты организма от заболеваний и старения. Pivo.by публикует перевод материала.

Люди делятся на два типа: те, кто любит пиво и те, кто любит вино. Причём если вино считается довольно полезным напитком, то пиво, в основном, ассоциируется с ожирением.

В течение многих лет эксперты в области здравоохранения хорошо отзывались о вине, предполагая, что в нём содержится много антиоксидантов, в частности, ресвератрол, который считается залогом долголетия. Но новые данные показывают, что пиво также может быть полезным для здоровья. Итак, какой же напиток лучше выбрать?

Вино

Вино, особенно красное, обладает высокой концентрацией полифенолов, питательных веществ, известных своей высокой антиоксидантной активностью.

Полифенолы помогают уменьшить риск воспалительных процессов и окислительного стресса клеток (повреждение, которое со временем способствует старению и многим хроническим заболеваниям). Исследования показывают, что умеренное потребление вина рекомендовано для снижения артериального давления, уровня холестерина и риска сердечных заболеваний. Исследование, проведённое в 2013 году, показало, что потребление вина в умеренных количествах может помочь снизить уровень депрессии.

Крафтовое пиво

В то время как предыдущие исследования показывали, что вино более полезно для сердца по сравнению с пивом, последние исследования свидетельствуют об их одинаковом эффекте. Исследование, проведённое в 2012 году, показало, что у людей, которые пили вино или пиво в умеренных количествах, риск сердечных заболеваний был на 42% меньше, чем у непьющих.

«Мы все знаем, что бокал красного вина никому не повредит, но выясняется, что пинта крафтового пива намного полезней», — говорит Майк Маккаллоу, доцент Калифорнийского политехнического университета.

Пиво содержит ниацин, также известный как витамин B3, и пивные дрожжи, которые снижают уровень холестерина.

Профессор Маккаллоу говорит, что основная причина. по которой крафтовое пиво полезнее, чем массовое, заключается в том, что оно реже пастеризованное.

«При умеренном потреблении крафтового пива риск сердечных заболеваний и диабета уменьшается так же, как при употреблении красного вина».

Кроме того, пиво может предотвратить болезнь Альцгеймера и сохранить когнитивные способности пожилых людей.

Заключение

Выясняется, что регулярное умеренное потребление алкоголя продлевает жизнь и может быть полезным для здоровья. Ключевое слово — «умеренное». Что это значит? Для женщин — не более одной стандартной дозы в день, для мужчин — не более двух. Одна доза эквивалентна 0,14 л вина или 0,35 л пива. Более высокие дозы могут быть вредны.