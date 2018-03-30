Евгений Афнагель: Лукашенко сам спутал себе фигуры 4 30.03.2018, 8:10

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Евгений Афнагель

После брутальных арестов на День Воли о кредитах можно забыть.

Об этом сайту Charter97.org заявил один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Евгений Афнагель, комментируя ситуацию в Беларуси в связи с массовыми арестами накануне и в День Воли.

- 100-летие БНР – важная дата. Николай Статкевич назвал связанные с ним события «моментом истины». А как вы оцениваете то, что произошло в Минске и стране в День Воли?

- Уже многие высказались на эту тему, поэтому, чтобы не повторяться, остановлюсь на нескольких важных моментах.

Первый. Белорусский Национальный Конгресс с самого начала выступал за празднование Дня Воли в виде демонстрации и концерта и был инициатором такого формата. Напомню, что те, кого сейчас называют «концертной оппозицией», вообще не планировали никаких уличных акций в Минске 25 марта. Поэтому очень красноречиво выглядело искусственное противопоставление сторонников разных мероприятий, посвященных столетию БНР, которым активно занимались некоторые люди и ряд СМИ.

Второй. Еще в январе мы говорили о том, что власти пойдут на уступки и разрешат отпраздновать День Воли в центре Минска. Нам многие не верили, но фактически это случилось.

Другой вопрос в том, что можно было добиться намного большего. Если бы руководители зарегистрированных партий и движений за спиной оргкомитета не бегали в кабинеты чиновников по первому их свистку, власти разрешили бы не только концерт, но и шествие. Умение просчитывать действия оппонента, вести переговоры и отстаивать свою позицию важны для любого политика. Мы в очередной раз убедились, что умеют это не все.

Третий. Против людей, которые собирались на акции в День Воли - без разницы, на шествие или на концерт - мобилизовали огромное количество силовиков. У домов и подъездов каждого активиста круглосуточно дежурили по несколько десятков омоновцев и сотрудников спецслужб. Отключали интернет и телефонную связь, резали колеса в машинах, выбивали двери, угрожали семьям.

Тем не менее, власти все равно оказались в дураках. Сначала люди, вышедшие на площадь Якуба Коласа, пробудили глубинные кошмары Лукашенко, которые не отпускают его после Площади 2010 года. Затем головной боли добавили тысячи участников концерта у Оперного театра с национальными флагами, скандирующие «Жыве Беларусь!». Ну а что касается новых кредитов, то, скорее всего, после облетевших весь мир кадров из Минска ему их тоже не видать. В партии под названием «25 марта» Лукашенко сам спутал себе фигуры.

- Вас арестовали на 10 суток 23 марта, но уже 25-го освободили, без соблюдения формальных юридических норм. Почему?

- Когда нас вывели из камер на коридор, я сразу сказал своим товарищам, что нас будут освобождать. Этот шаг властей тоже можно было просчитать накануне визита Макея в Лондон, особенно с учетом неадекватного поведения силовиков за пару часов до этого. Не стоит исключать и опасение возможного шествия к тюрьме на Окрестина с требованием освободить политзаключенных, которым завершился День Воли в 2006 году.

То, что мы вышли из тюрьмы досрочно — следствие давления на режим, показатель силы оппозиции. И на этом нельзя останавливаться. Мы должны вместе добиваться освобождения Дмитрия Полиенко, Святослава Барановича и остальных политзаключенных, прекращения репрессий против СМИ, отмены решения о блокировке «Хартии-97». Все это вполне реально.

- Какие выводы и уроки можно извлечь из празднования 100-летия БНР?

- Главный итог Дня Воли состоит в том, что власти пока либо не осознают угроз, которые стоят перед страной, либо сознательно готовятся к сдаче независимости. На протяжении года оппозиция неоднократно предлагала переговоры для выхода из кризиса. Белорусский Национальный Конгресс выступил с инициативой совместного празднования столетия восстановления независимости. Пока на все эти предложения режим отвечает репрессиями в отношении реальной оппозиции и попытками создать свою, карманную оппозицию.

Не менее важной проблемой остается то, что большая часть белорусов, в том числе и сторонников перемен, не готова защищать страну в случае опасности. Посмотрите на соседнюю Украину. Линия фронта пролегла не по языковому признаку, как многие считают. Наступление оккупационных войск было остановлено там, где обычные жители начали сопротивляться, там, где ранее проходили многотысячные марши в поддержку единства страны. Мирные уличные акции сегодня неразрывно связаны с мирной жизнью завтра.

В этом главные вызовы как для властей Беларуси, так и для оппозиции. Если мы не найдем ответа на них, то праздновать следующие Дни Воли, возможно, придется в другой стране, а разрешение на проведение концертов просить у оккупационных властей.