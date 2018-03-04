Все устали от Путина 7 Дмитрий Орешкин, «Новое время»

4.03.2018, 17:01

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Путин оказался слабоватым в глазах своего базового национал-патриотического электорат.

Новое заявление Путина об оружии и разработках нужно делить натрое. Он просто должен был заявить нечто подобное. Ведь до выборов остается менее трех недель, а после ряда скандалов обозначилось некое разочарование российским президентом. И об этом говорят не только социологические исследования. Он оказался слабоватым в глазах своего базового национал-патриотического электората.

Во-первых, нанесли удар по сирийским наемникам, и Путин не смог ответить. Даже Министерство обороны отреклось от ЧВК Вагнер, мол, «это не наши». Это разочарование для людей: они думали, что Путин крутой, а оказалось, что не очень.

Во-вторых, на военных и дипломатических самолетах возят кокаин – и опровергнуть эту информацию не удается.

Во-третьих, история с допингом. Мол, нас вроде как обидели, а ответа не последовало.

Из-за этого в Путине разочаровывается не та либеральная часть общества, которая уже давно разочарована, а такая себе советская патриотически-силовая. Очевидно, что им нужно было послать какой-то вдохновляющий, укрепляющий сигнал. Это как у Пушкина: «Иль русского царя уже бессильно слово?»

Ну вот Путин и произнес это слово. Но поскольку его все так давно ожидали, оно прозвучало достаточно неубедительно. Скорее даже с пародией, нечто в жанре Ким Чен Ына, когда тот раз в месяц с помощью компьютерной графики обрушивал нечто подобное на США.

Не думаю, что Путин кого-то вдохновил. Население устало. Как ни странно, но на фоне тотальной пропаганды телевизора и всего прочего, люди уже просто не понимают, что происходит. Следующая стадия – разочарование. По телевизору стали слишком тупо врать – теперь даже не самым продвинутым людям видно, что их обманывают.

Все как в СССР: на каждом съезде партии ставили какие-то исторические задачи, которые не выполнялись. А потом ставили новые задачи. И так шли «от победы к победе» – смотреть на все это было более чем тошно. Сейчас то же самое. Во время своего выступления Путин почти ни слова не сказал о том, что он сделал за весь президентский срок. Сообщили, что его «майские приказы» выполнили на 93%. Я не знаю, кто это считал. Ведь не было предусмотренного повышения доходов в 1,7 раза, не было увеличения квалифицированных рабочих мест до 25 миллионов, не было $1000 зарплаты для младших научных сотрудников – много чего не было. Путин об этом не сказал, но уже начал ставить новые задачи – демографические, пенсионерские, о здравоохранении и образовании. Все это замечательно, но где гарантия, что он вообще собирается все это выполнять? Это вызывает еще не раздражение, но уже некоторое утомление.

Значительная часть западных СМИ прореагировала на заявление Путина со сдержанным скепсисом, если не с насмешкой. Мол, вот Путин хвастается боевой мощью и так далее. Там понимают, что это заявка не на серьезную внешнюю политику, а скорее, на ее систему ценностей. Но еще не факт, что все это уже готово, может летать и создает серьезную угрозу.

Это такая себе демонстрация готовности к бою. Ведь когда собака рычит, она может и укусить. Но пока она рычит, нет ощущения, что эта собака очень большая.

Тем не менее, заявка на гонку вооружений сделана. И сделана она с пониманием того, что Путин ее выиграть не может, так же, как он не может выполнить свои социальные обещания.

Я не думаю, что Путин сильно поправил свой статус перед выборами и сильно напугал Запад. Сейчас там не очень серьезно воспринимают Путина – все уже устали от него. Все привычно и предсказуемо.

Очевидно, что в этом выступлении он должен был постучать ботинком по столу в стиле Хрущева. Чтобы напугать американцев, последний в свое время говорил: «Мы ракеты делаем, как сосиски». Ну вот только тогда это было в новинку, а поэтому, может, и работало.

Сейчас это обычный жанр – но в этом же и опасность. Ведь когда Путин поймет, что его всерьез не воспринимают, ему придется усилить риторику и ужесточить свои шаги. Его выгнали из G8, сделали изгоем и перестали разговаривать. Путин хотел заставить с собой разговаривать и ввел войска в Сирию. А теперь вывести не может, и нет ощущения, что он достиг своей цели.

Угрозы Путина не совсем пустые – иначе он был бы как Ким Чен Ын. Ведь в России действительно есть кнопка, и если в один день все это ядерное оружие не дай Бог взлетит, то никому мало не покажется – в том числе и России. Эти заявление не пустые, но они не решают главную задачу – не консолидируют избирателей и не заставляют бояться Запад.

Следующий шаг будет еще более жесткий. Я не знаю, что это может быть. Путин, например, может военную базу где-то разместить. Не розы же ему сажать в Вашингтоне на площади Бориса Немцова.

Дмитрий Орешкин, «Новое время»