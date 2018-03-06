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БНР и Минск: Рождение новой столицы

  • 6.03.2018, 7:37
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Благодаря «отцам-основателям» БНР центр белорусского движения переместился из Вильнюса в Минск.

После большого немецкого наступления в 1915 г. Минск стал прифронтовым городом, население его стремительно росло за счет приезжих военных и гражданских служащих и беженцев с занятых немцами белорусских территорий, говорится в репортаже «Белсата».

Не случайно в этом городе в конце 1917 начале 1918 г. состоялись судьбоносные события в истории страны, а сам Минск стал новой белорусской столицей.


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